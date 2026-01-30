Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шведская полиция принимает иностранцев из-за разгула этнических мафий 1 573

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теперь стражи порядка в королевстве выглядят так.

Теперь стражи порядка в королевстве выглядят так.

Ожидается, что придет две сотни потенциальных стражей порядка.

Полиция Швеции запускает новую рекламную кампанию, направленную на привлечение в профессию большего числа людей иностранного происхождения. Кампания проводится в социальных сетях и дополняется крупным информационным мероприятием в Стокгольме.

Шведское общество меняется, и власти страны хотят адаптироваться к этим изменениям. В предыдущие годы полиция пыталась привлечь в свои ряды иммигрантов с помощью расклеенных по всей стране плакатов на разных языках.

Но на этот раз полиция Швеции сосредоточилась на встрече, на которой соберётся более 200 человек, заинтересованных в полицейской работе.

«Общество меняется, и мы, сотрудники полиции, должны адаптироваться к этим изменениям. Эта информационная встреча окажет большую помощь людям, у которых есть вопросы и опасения», - говорит полицейский Босяо Пан (на фото справа).

Информационная встреча запланирована на 10 февраля в здании полиции в Кунгсхольмене. В ходе встречи состоится панельная дискуссия, где любой сможет задать вопросы и высказать свои опасения.

«Нам работать гораздо легче, когда среди нас есть полицейские, говорящие на разных языках и обладающие различными навыками», - говорит Босяо Пан.

Преступность в Швеции, особенно рост бандитского насилия и перестрелок, стала серьезной проблемой, с высоким уровнем смертности от огнестрельного оружия в Европе, часто связываемым с плохой интеграцией иммигрантов и разрывом между богатыми и бедными. Страна сталкивается с ростом преступлений, связанных с оружием и деятельностью банд, которые злоупотребляют защитой несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности до 15 лет, что вызывает обеспокоенность и требует усиления мер безопасности.

Читайте нас также:
#полиция #оружие #Швеция #преступность #безопасность #интеграция #иммигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го января

    Сколько в Латвии не хватает полицейских? Тысяча. Скоро на улицах Латвии!!! Полицейские-индусы в памперсах и не умеющие пользоваться микроволновкой. Латвия выйдет на новый мировой уровень и будет как в Швеции...Ура! Лай дзиво правительству и Атмоде! Да здравствуют баррикады! Лет через 50 на баррикадеых фото будут индусы и какой нибудь индус будет рассказывать в День баррикад как они были готовы палками забить врага 😎

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Либо вы, либо собаки»: у женщины на шоссе сломался новый автомобиль, а служба помощи развела руками
Изображение к статье: Озвучены первые версии трагедии в Резекне, где найдены мёртвыми ребёнок и взрослый
Изображение к статье: В воздухе Эстонии обнаружили радиоактивные вещества
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Концертный зал Дзинтари могут преобразовать в агентство
Политика
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!
Изображение к статье: Как жить в чистоте и не уставать: 15 ленивых, но эффективных советов
Люблю!
Изображение к статье: 6 интересных рецептов с имбирем, которые стоит попробовать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Концертный зал Дзинтари могут преобразовать в агентство
Политика
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео