Полиция Швеции запускает новую рекламную кампанию, направленную на привлечение в профессию большего числа людей иностранного происхождения. Кампания проводится в социальных сетях и дополняется крупным информационным мероприятием в Стокгольме.

Шведское общество меняется, и власти страны хотят адаптироваться к этим изменениям. В предыдущие годы полиция пыталась привлечь в свои ряды иммигрантов с помощью расклеенных по всей стране плакатов на разных языках.

Но на этот раз полиция Швеции сосредоточилась на встрече, на которой соберётся более 200 человек, заинтересованных в полицейской работе.

«Общество меняется, и мы, сотрудники полиции, должны адаптироваться к этим изменениям. Эта информационная встреча окажет большую помощь людям, у которых есть вопросы и опасения», - говорит полицейский Босяо Пан (на фото справа).

Информационная встреча запланирована на 10 февраля в здании полиции в Кунгсхольмене. В ходе встречи состоится панельная дискуссия, где любой сможет задать вопросы и высказать свои опасения.

«Нам работать гораздо легче, когда среди нас есть полицейские, говорящие на разных языках и обладающие различными навыками», - говорит Босяо Пан.

Преступность в Швеции, особенно рост бандитского насилия и перестрелок, стала серьезной проблемой, с высоким уровнем смертности от огнестрельного оружия в Европе, часто связываемым с плохой интеграцией иммигрантов и разрывом между богатыми и бедными. Страна сталкивается с ростом преступлений, связанных с оружием и деятельностью банд, которые злоупотребляют защитой несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности до 15 лет, что вызывает обеспокоенность и требует усиления мер безопасности.