На этой неделе многие жители Риги получили тревожное сообщение от муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В неуплате долгов обвинили даже тех, кто аккуратно платит по счетам.

В сообщении, высланном рижанам, которым не повезло быть клиентам RNP, говорилось:

«Согласно имеющимся у нас данным, мы не получили от вас оплату за предыдущий период. Подробную информацию просим смотреть в разделе «Архив счетов».

Чтобы избежать возможных неудобств, просим произвести оплату незамедлительно. В соответствии с требованиями нормативных актов, данные о вашей задолженности могут быть переданы компании по взысканию долгов».

Прошло пару дней, и пришло новое сообщение от RNP:

«Многие наши клиенты получили ошибочно разосланное уведомление «О задержке оплаты счёта».

Если вы также получили такое сообщение, искренне приносим извинения за возникшее недоразумение и просим не принимать данное уведомление во внимание».

Добавим, что RNP не первый раз испытывает на прочность душевное равновесие своих клиентов.

Минувшем летом, например, RNP назойливо слало требование провести верификацию счетчиков воды. Это требование приходило после того, как правительство ЛР во главе с Э.Силиней отменило обязательную верификацию счетчиков.

Потом, кстати, RNP тоже извинялось.

Для справки: муниципальное ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) является крупнейшим управляющим жилой недвижимостью в странах Балтии, обслуживая около 3 000 жилых домов в Риге. Компания обслуживает десятки тысяч квартир, что делает ее наиболее значимым домоуправлением в латвийской столице, работая с большим числом клиентов.