Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижское домоуправление напугало своих клиентов вымышленными долгами. Потом извинилось 1 1896

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижское домоуправление напугало своих клиентов вымышленными долгами. Потом извинилось

На этой неделе многие жители Риги получили тревожное сообщение от муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В неуплате долгов обвинили даже тех, кто аккуратно платит по счетам.

В сообщении, высланном рижанам, которым не повезло быть клиентам RNP, говорилось:

«Согласно имеющимся у нас данным, мы не получили от вас оплату за предыдущий период. Подробную информацию просим смотреть в разделе «Архив счетов».

Чтобы избежать возможных неудобств, просим произвести оплату незамедлительно. В соответствии с требованиями нормативных актов, данные о вашей задолженности могут быть переданы компании по взысканию долгов».

Прошло пару дней, и пришло новое сообщение от RNP:

«Многие наши клиенты получили ошибочно разосланное уведомление «О задержке оплаты счёта».

Если вы также получили такое сообщение, искренне приносим извинения за возникшее недоразумение и просим не принимать данное уведомление во внимание».

Добавим, что RNP не первый раз испытывает на прочность душевное равновесие своих клиентов.

Минувшем летом, например, RNP назойливо слало требование провести верификацию счетчиков воды. Это требование приходило после того, как правительство ЛР во главе с Э.Силиней отменило обязательную верификацию счетчиков.

Потом, кстати, RNP тоже извинялось.

Для справки: муниципальное ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) является крупнейшим управляющим жилой недвижимостью в странах Балтии, обслуживая около 3 000 жилых домов в Риге. Компания обслуживает десятки тысяч квартир, что делает ее наиболее значимым домоуправлением в латвийской столице, работая с большим числом клиентов.

Читайте нас также:
#Латвия #долги #Ригас Наму Парвалдниекс #новости #извинения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
17
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го февраля

    У страусов есть крылья,но не для того чтобы летать.Чисто по приколу. Так и у некоторых людей есть мозги...Чисто по приколу...

    30
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Второй день подряд в ДТП было только по одному пострадавшему
Изображение к статье: Порочащие связи не имеют? Спецслужбы рассказали, за что градоначальников не допускают к тайнам Латвии
Изображение к статье: Индийские медики во всеоружии. Иконка видео
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео