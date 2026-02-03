Облако дыма, которое в субботу днём привлекло внимание рижан к небу, поднялось из ангара в микрорайоне Тейка. Пожар, к счастью, обошёлся без пострадавших, охватив площадь в 500 квадратных метров.

Дым от горящего ангара был настолько густым, что его можно было увидеть за несколько километров. Всем было интересно, что именно горит и почему, рассказывает передача Degpunktā (ТВ3).

На месте репортёры Degpunktā встретили и инфлюенсера Эрика, который, как и другие, рассуждал о причинах происшествия. Он рассказал, что загорелся ангар, и из-за угрозы взрыва шифера была эвакуирована ближайшая территория.

Причины возгорания сейчас находятся в ведении Государственной полиции. А вот что уже ясно спасателям — возгорание было замечено слишком поздно, из-за чего огонь успел распространиться на такую большую площадь.

Пожар произошёл на предприятии по металлообработке и охватил 500 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место, ангар уже горел открытым пламенем. Доступ к зданию сначала был затруднён, так как внутри взрывались газовые баллоны, и тушение велось с помощью автолестниц с безопасного расстояния.

Кроме газовых баллонов, в ангаре находились и покрышки, поэтому дым поначалу был особенно едким и чёрным. Люди в происшествии не пострадали, и, несмотря на пламя по всей площади ангара, угрозы соседним зданиям не было.

Пожарно-спасательная служба призывает очевидцев не оставаться равнодушными и своевременно вызывать ответственные службы, чтобы те могли оперативно среагировать. В данной ситуации можно сделать вывод, что люди видели происходящее, но пожарных не вызвали.

Ликвидировать пожар удалось только после восьми часов работы.