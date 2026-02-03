В одной из квартир в рижском микрорайоне Тейка произошёл пожар в то время, когда часть жильцов дома уже легла спать. К счастью, соседи из ближайших квартир ещё не спали и заметили дым. Это позволило вовремя предупредить окружающих и эвакуироваться без участия спасателей. А вот сам виновник остался заперт в четырёх стенах.

«История водки» и «Производство алкогольных напитков в домашних условиях» — такие книги валялись возле здания вместе с другими обгоревшими бытовыми вещами. Соседи рассказывают, что у хозяина квартиры такие книги были неспроста — он любил выпить и часто курил в помещении. Происшествие не стало для местных неожиданностью, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Соседка из квартиры рядом рассказала, что в момент, когда пожарные вскрыли дверь, хозяин горевшей квартиры был в сознании.

За момент вскрытия двери наблюдал и сосед, живущий под горящей квартирой. До прибытия спасателей он слышал громкие удары. Подумал, что мужчина сверху передвигает мебель.

«Я стоял там, на площадке, ниже. Ну и так, посмотрел, что происходит — вижу, на полу огонь. На полу был огонь, и кто-то лежал. Я не знаю, кто лежал — сосед или кто-то другой», — рассказал сосед снизу.

Он продолжает: «Говорят, что он в тяжёлом состоянии. (...) Я не знаю, был ли он пьян или нет. Я не могу сказать, я не видел. (...) Но то, что я видел сверху — он лежал на полу. И огонь был на полу. (...) Открытое пламя».

Работы по ликвидации пожара заняли три часа, в результате сгорело помещение площадью 30 квадратных метров. Соседи опасались, не затопит ли другие квартиры вода, использованная при тушении.

«У меня в четырёх местах было протекание. Ну, в целом, удачно, удачно... Я уже думал звонить в страховую компанию, но текло только по углам, так что в принципе — молодцы ребята. Пожарные сработали оперативно. И я скажу, что не затопили, потому что туда зашли, посмотрели — там ничего нет. Сосед был на работе. Он мне звонил вечером. Спрашивал — не выбили ли дверь? Я говорю: нет, твоя дверь стоит», — рассказал сосед снизу.