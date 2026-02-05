Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У жителей и полиции есть версии причины взрыва в магазине в Пастенде 1 1058

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У жителей и полиции есть версии причины взрыва в магазине в Пастенде
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник в продуктовом магазине в Пастенде (Талсинский край) произошёл взрыв. Взрывной волной был вызван взрыв отопительного котла, в результате чего пострадали две сотрудницы магазина, доставленные в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Автомобили, проезжающие мимо магазина Mini Citro, останавливаются, чтобы посмотреть на последствия вчерашнего взрыва, рассказывают журналисты ТВ3. Жители ближайших домов также наблюдают за происходящим у здания. Даце, выгуливающая свою собаку Теро, рассказывает, что дорога для машин перекрыта, но пешком пройти можно везде.

«Я была дома. Громкий взрыв — дом задрожал. Я не поняла, что происходит. Слышны были сирены, но я не сразу догадалась. Минут через двадцать пошла гулять с собакой по нашей обычной тропинке — и тогда уже увидела весь этот ужас», - вспоминает женщина.

Вокруг частично обрушившегося здания установлены металлические ограждения. Там, где ещё на днях можно было купить продукты, теперь работают рабочие с грузовиками и строительной техникой.

На следующий день после взрыва у магазина активно убирают обломки. В происшествии пострадали две продавщицы. Обе были доставлены в больницу с лёгкими травмами и находятся в удовлетворительном состоянии.

Как рассказывают местные жители, пострадавшие — жительницы этого же села. Среди людей циркулируют версии о причинах взрыва.

«(Degpunktā: Говорят, что до этого в селе не было электричества?) Да. (Degpunktā: Так и было?) Да. Поэтому, возможно, что-то накопилось... Я так думаю, не знаю. У нас было плановое отключение», - говорит местный житель.

«Я ехала домой, было около часа дня. Видела, что стоит генератор. Видимо, магазин работал от генератора. А что с отоплением — трудно судить», - добавляет Даце.

После взрыва здание не только частично обрушилось, но и загорелась часть крыши — пожар охватил площадь в два квадратных метра. В настоящий момент начато расследование, и полиция уже сделала первые выводы.

«После получения первичной информации по данному происшествию был начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, то есть о преступлениях против здоровья человека. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, и, согласно предварительной информации, есть основания полагать, что взорвался отопительный котёл. После происшествия также была организована охрана места взрыва, чтобы избежать новых инцидентов, которые могли бы произойти в случае дальнейшего обрушения здания. Получена информация, что, возможно, в здании была нарушена подача электроэнергии», - говорит начальник Северокурземского участка Кулдигского регионального управления полиции Ансис Зандерс.

Этот магазин был популярным торговым местом среди жителей Пастенде, поэтому они надеются, что он будет восстановлен — если не в том же здании, то в другом.

«У нас в Пастенде это единственный магазин, так что теперь как будет, так и будет. Надеюсь, его восстановят, и что-нибудь произойдёт. С другой стороны, до Талси всего пять километров, автобус ходит — так что это не такая уж и беда», - уверена Даце.

Сеть магазинов Citro воздерживается от более подробных комментариев. Разрешат ли использовать здание после уборки строительного мусора, ещё предстоит решить строительному управлению Талсинского края.

Читайте нас также:
#пожар #полиция #взрыв #строительство #травмы #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • EB
    Emigrants Berzins
    5-го февраля

    Заголовок лжёт как политрук. А где же злые русские диверсанты, петровбоширов, лично Путин, ГРУ и ФСБ, гроб-гроб-кладбище-п...резидент? Полицию к ногтю немедленно — что там они лепят про котёл и генератор? Ведь ясно же — рука Москвы, ну, или нога Минска как минимум.

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За 6 000 000 USD продают место таинственной смерти звезды Голливуда Иконка видео
Изображение к статье: Водитель не заметил трамвай. Его ошибка мгновенно стала коллективным опытом
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками
Изображение к статье: Эстония ночью отпустила взятый штурмом банановоз с российским экипажем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео