Во вторник в продуктовом магазине в Пастенде (Талсинский край) произошёл взрыв. Взрывной волной был вызван взрыв отопительного котла, в результате чего пострадали две сотрудницы магазина, доставленные в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Автомобили, проезжающие мимо магазина Mini Citro, останавливаются, чтобы посмотреть на последствия вчерашнего взрыва, рассказывают журналисты ТВ3. Жители ближайших домов также наблюдают за происходящим у здания. Даце, выгуливающая свою собаку Теро, рассказывает, что дорога для машин перекрыта, но пешком пройти можно везде.

«Я была дома. Громкий взрыв — дом задрожал. Я не поняла, что происходит. Слышны были сирены, но я не сразу догадалась. Минут через двадцать пошла гулять с собакой по нашей обычной тропинке — и тогда уже увидела весь этот ужас», - вспоминает женщина.

Вокруг частично обрушившегося здания установлены металлические ограждения. Там, где ещё на днях можно было купить продукты, теперь работают рабочие с грузовиками и строительной техникой.

На следующий день после взрыва у магазина активно убирают обломки. В происшествии пострадали две продавщицы. Обе были доставлены в больницу с лёгкими травмами и находятся в удовлетворительном состоянии.

Как рассказывают местные жители, пострадавшие — жительницы этого же села. Среди людей циркулируют версии о причинах взрыва.

«(Degpunktā: Говорят, что до этого в селе не было электричества?) Да. (Degpunktā: Так и было?) Да. Поэтому, возможно, что-то накопилось... Я так думаю, не знаю. У нас было плановое отключение», - говорит местный житель.

«Я ехала домой, было около часа дня. Видела, что стоит генератор. Видимо, магазин работал от генератора. А что с отоплением — трудно судить», - добавляет Даце.

После взрыва здание не только частично обрушилось, но и загорелась часть крыши — пожар охватил площадь в два квадратных метра. В настоящий момент начато расследование, и полиция уже сделала первые выводы.

«После получения первичной информации по данному происшествию был начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, то есть о преступлениях против здоровья человека. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, и, согласно предварительной информации, есть основания полагать, что взорвался отопительный котёл. После происшествия также была организована охрана места взрыва, чтобы избежать новых инцидентов, которые могли бы произойти в случае дальнейшего обрушения здания. Получена информация, что, возможно, в здании была нарушена подача электроэнергии», - говорит начальник Северокурземского участка Кулдигского регионального управления полиции Ансис Зандерс.

Этот магазин был популярным торговым местом среди жителей Пастенде, поэтому они надеются, что он будет восстановлен — если не в том же здании, то в другом.

«У нас в Пастенде это единственный магазин, так что теперь как будет, так и будет. Надеюсь, его восстановят, и что-нибудь произойдёт. С другой стороны, до Талси всего пять километров, автобус ходит — так что это не такая уж и беда», - уверена Даце.

Сеть магазинов Citro воздерживается от более подробных комментариев. Разрешат ли использовать здание после уборки строительного мусора, ещё предстоит решить строительному управлению Талсинского края.