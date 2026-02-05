Baltijas balss logotype
В Даугавпилсе от холода спасли нескольких сильно пьяных мужчин 0 245

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Даугавпилсе от холода спасли нескольких сильно пьяных мужчин
ФОТО: LETA

В первые холодные ночи февраля в Даугавпилсе от переохлаждения были спасены несколько сильно нетрезвых мужчин, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Сотрудники видеонаблюдения муниципальной полиции города заметили людей, которым требовалась немедленная помощь. В обоих случаях полицейские выехали на место и обнаружили мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения, которые не могли передвигаться самостоятельно и находились в серьёзной опасности для здоровья и жизни. Они были доставлены в вытрезвитель, где им оказали необходимую помощь.

В период морозов муниципальная полиция усиленно патрулирует места, где обычно находятся бездомные, и информирует людей без ночлега о возможностях получения социальной помощи. При необходимости полицейские доставляют таких лиц в ночной приют на улице Шаура, 23.

Во время ежедневного патрулирования полиции чаще всего приходится помогать бездомным и лицам в состоянии алкогольного опьянения, но нередко встречаются и жители, оказавшиеся на улице по другим причинам, отмечают в самоуправлении. Лица в состоянии опьянения доставляются в вытрезвитель, остальные — в ночной приют.

"Участие сограждан имеет решающее значение для предотвращения несчастных случаев. Человек, лежащий на улице, не всегда находится в состоянии алкогольного опьянения — возможно, ему стало плохо, и требуется неотложная медицинская помощь", — подчёркивают в самоуправлении, призывая жителей сообщать также о людях, находящихся в подъездах жилых домов и представляющих угрозу себе или окружающим.


#социальная помощь #безопасность #бездомные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео