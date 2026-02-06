Утром в четверг особенно затруднено движение было для водителей, ехавших по улице Слокас в сторону Иманты. Одну из полос перегородили несколько разбитых автомобилей, а на трамвайных рельсах на полчаса остановился трамвай, который также оказался втянут в аварию. Причиной происшествия стала невнимательность — один из водителей не заметил, что справа приближается трамвай.

Водитель «Toyota» по имени Янис, ехавший в сторону Иманты, стоял в пробке на улице Слокас, когда в заднюю часть его автомобиля внезапно врезались. В цепную аварию были втянуты четыре транспортных средства — три легковых автомобиля и трамвай, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«С улицы Балдонес Lexus не заметил трамвай», — рассказывает водитель Toyota Янис.

Сильнее всего пострадал Lexus, который получил удар как от трамвая, так и от легкового автомобиля. У него сильно повреждён кузов, выбиты несколько стёкол. У Mitsubishi поцарапана вся сторона со стороны водителя, а передняя часть задела Toyota.

На некоторое время движение в сторону Дзирциемса было остановлено, пока общественный транспорт не был увезён и трамвайные пути не освободились.

«Когда трамвай ехал по улице Слокас, внезапно, поворачивая налево с улицы Балдонес, перед ним выехал автомобиль, что и стало причиной столкновения. В результате этого происшествия движение трамваев было задержано на полчаса», - уточнила представитель «Rīgas Satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Эмоциональное потрясение для водителей и пассажиров оказалось серьёзным. К счастью, никому из них после инцидента не понадобилась помощь медиков — физических травм никто не получил.