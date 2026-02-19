Baltijas balss logotype
Домашний алкоголь и боеприпасы: полиция раскрыла подпольное производство 3 979

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашний алкоголь и боеприпасы: полиция раскрыла подпольное производство
ФОТО: LETA

Сотрудники Северолатгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции в Прейльском крае выявили незаконное производство алкогольных напитков в значительном объеме. В ходе санкционированного обыска у мужчины 1977 года рождения изъяты самодельные алкогольные напитки, сырье и оборудование для их производства, а также боеприпасы и сигареты без акцизных марок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, продолжается досудебное расследование.

В январе этого года в Следственном отделе Северолатгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции был начат уголовный процесс по признакам части первой статьи 221.2 Уголовного закона — за незаконное изготовление (производство) и хранение алкогольных напитков в значительном объеме.

В распоряжении Государственной полиции имелась оперативная информация о том, что мужчина 1977 года рождения на обслуживаемой Северолатгальским участком территории, возможно, занимается незаконным изготовлением и хранением алкогольных напитков в значительном объеме.

12 февраля 2026 года, реализуя оперативную информацию и проводя санкционированный обыск в Рушонской волости Прейльского края, сотрудники Следственного отдела Северолатгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции у мужчины 1977 года рождения обнаружили и изъяли четырнадцать патронов 16-го калибра, три пневматические винтовки, 124 сигареты без акцизных марок, а также значительное количество незаконно изготовленных алкогольных напитков и предметов, связанных с их производством. В частности, изъято 17 литров самогона, 60 литров браги и 20 литров самодельного вина, а также сырье и оборудование для производства алкоголя.

В связи с произошедшим продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства случившегося и дана оценка ответственности лица.

Уголовный процесс также квалифицирован по части второй статьи 233 Уголовного закона — за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, перевозку, пересылку или реализацию огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, пневматического оружия большой мощности, взрывчатых веществ или взрывных устройств без соответствующего разрешения.

Правоохранительные органы призывают жителей сообщать полиции о случаях, когда имеются подозрения о незаконном обороте подакцизных товаров или иных преступлениях.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас также:
#боеприпасы #уголовный процесс #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Нашли, 5 пачек сигарет, причем на сигаретах акцизных марок никогда не было, потому как акцизные марки на пачках. патроны, понятно, менты сами принесли, пневматика не огнестрельное оружие , а брагу и самогон сами пьют, законом разрешено. Афигеть преступление.

    23
    1
  • АП
    Алексей Попович
    19-го февраля

    Разве запрещенно производить алкоголь для себя? 17л не так то много.

    38
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    Алексей Попович
    19-го февраля

    А пневматику тоже никто не запрещает-в сводной продаже,просто полиции вместо раскрытия тяжких преступлений надо создать видимость работы.

    26
    1
Читать все комментарии

