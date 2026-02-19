Baltijas balss logotype
Движение у перекрестка Апшупе с Лиепайским шоссе по-прежнему ограничено из-за перевернувшегося грузовика

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Движение у перекрестка Апшупе с Лиепайским шоссе по-прежнему ограничено из-за перевернувшегося грузовика

Движение у перекрестка Апшупе с Лиепайским шоссе, где в среду вечером столкнулись грузовой автомобиль и междугородний автобус, по-прежнему ограничено, свидетельствует информация, предоставленная ГАО "Latvijas valsts ceļi", пишет ЛЕТА.

Автодорога Елгава (Тушки) — Тукумс (P98) по-прежнему заблокирована в направлении Тукумса. Движение регулирует Государственная полиция.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, на месте дорожно-транспортного происшествия по-прежнему находится участвовавший в аварии грузовой автомобиль, перевернувшийся на бок. Место происшествия контролирует один экипаж полиции.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, вызов о происшествии полиция получила в 18.53.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству ЛЕТА сообщили, что медики осмотрели девять человек, однако состояние их здоровья не комментируется.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) агентству ЛЕТА сообщили, что на месте происшествия спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили одного человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Также из попавшего в аварию грузового автомобиля произошла утечка дизельного топлива. Спасатели на месте происшествия ликвидировали утечку, перекачав дизельное топливо из поврежденного бака.

#полиция #Латвия #ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
