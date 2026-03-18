Во вторник в Риге на Яунциема гатве пожилая женщина направила свой автомобиль в придорожные деревья. Последствия аварии серьёзные — женщина доставлена в больницу.

Пожарные из депо Яунциемса прибыли после того, как полицейские установили, что разбитый автомобиль опасно накренился в сторону обрыва. Кроме того, медикам понадобилась помощь крепких рук, чтобы уложить пострадавшую водительницу на носилки, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Двигаясь по Яунциема гатве, легковой автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в деревья у дороги. Ещё несколько метров — и машина могла бы скатиться в овраг. После происшествия пожарным пришлось отключить клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание.

Автомобиль, не задев другие транспортные средства, попал в аварию на довольно резком повороте, где разрешённая скорость составляет всего 30 км/ч. До более серьёзных последствий было недалеко, так как на Яунциема гатве интенсивное движение, значительную часть которого составляет грузовой транспорт. У водительницы, женщины преклонного возраста, не было возможности снизить риски, поскольку ей внезапно стало плохо.

"В дорожно-транспортном происшествии пострадала водитель автомобиля, которая с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Государственная полиция в настоящее время продолжает выяснять обстоятельства происшествия", — пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Препятствие для движения на Яунциема гатве было устранено в течение двух часов.