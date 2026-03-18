Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В шаге от падения в овраг: на Яунциема гатве произошла пугающая авария

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В шаге от падения в овраг: на Яунциема гатве произошла пугающая авария
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник в Риге на Яунциема гатве пожилая женщина направила свой автомобиль в придорожные деревья. Последствия аварии серьёзные — женщина доставлена в больницу.

Пожарные из депо Яунциемса прибыли после того, как полицейские установили, что разбитый автомобиль опасно накренился в сторону обрыва. Кроме того, медикам понадобилась помощь крепких рук, чтобы уложить пострадавшую водительницу на носилки, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Двигаясь по Яунциема гатве, легковой автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в деревья у дороги. Ещё несколько метров — и машина могла бы скатиться в овраг. После происшествия пожарным пришлось отключить клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание.

Автомобиль, не задев другие транспортные средства, попал в аварию на довольно резком повороте, где разрешённая скорость составляет всего 30 км/ч. До более серьёзных последствий было недалеко, так как на Яунциема гатве интенсивное движение, значительную часть которого составляет грузовой транспорт. У водительницы, женщины преклонного возраста, не было возможности снизить риски, поскольку ей внезапно стало плохо.

"В дорожно-транспортном происшествии пострадала водитель автомобиля, которая с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Государственная полиция в настоящее время продолжает выяснять обстоятельства происшествия", — пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Препятствие для движения на Яунциема гатве было устранено в течение двух часов.

#ДТП #травмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео