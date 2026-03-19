За прошедшие сутки в Елгаве зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим — в нём погиб водитель микроавтобуса, свидетельствует обобщённая информация Государственной полиции, пишет ЛЕТА.

Авария произошла на улице Ригас — автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. На месте происшествия погиб водитель автомобиля «Mercedes Benz Vito», 1966 года рождения. В полиции по факту ДТП начат уголовный процесс, правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

На опубликованных очевидцами видео видно, что микроавтобус опрокинулся на бок на тротуаре.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, для извлечения погибшего из транспортного средства использовались гидравлические инструменты. Также спасатели отключили клеммы аккумулятора и привели в порядок проезжую часть.

Всего в стране зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, из них пять — с пострадавшими. В этих авариях травмы получили три человека, в том числе один пешеход и один велосипедист. По одному пострадавшему зарегистрировано в Земгальском, Курземском и Латгальском регионах, тогда как в Рижском регионе, несмотря на два ДТП с пострадавшими, ни одного пострадавшего не зафиксировано.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре водителя, во всех случаях к ним применена уголовная ответственность. Ещё один водитель был под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешённой скорости по всей стране оформлено 182 административных протокола, а всего за различные нарушения правил дорожного движения наказаны 460 водителей, свидетельствует статистика полиции.