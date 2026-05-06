«Перейдем от «от кутюр» в ВПК к нормальному производству!» - комиссар Кубилюс

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
Euronews
Комиссар ЕС по обороне и космосу на полях профильной выставке в Афинах дал интервью Euronews. Он не скрыл беспокойства по поводу того, что Россия опережает евроблок по производству некоторых видов вооружений.

На фоне новых геополитических вызовов и требований к безопасности Европа переходит от слов к делу, сообщил в интервью "Евроньюс" комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюус. Он ответил на вопросы на полях оборонной выставки DEFEA в Афинах, описав стоящие перед его отраслью изменения как "всеобъемлющие".

"Мы видим серьезные проблемы в Средиземноморском регионе из-за войны в Иране и дестабилизации Ближнего Востока. Видим их и на нашем восточном фланге из-за войны России против Украины. Проблемы возникли и из-за американцев, которые в своих стратегиях четко заявляют, что сократят присутствие на европейском континенте; они хотят, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за конвенциональную оборону", - пояснил он.

В этом контексте Кубилюс подчеркнул необходимость ускорения европейской оборонотовности, отметив, что обстоятельства не оставляют места для промедления: "В такой обстановке нам, безусловно, необходимо ускорить нашу оборонную готовность. Мы уже многое делаем, и Греция показывает хорошие примеры этого".

Комментируя кризис трансатлантического партнерства, комиссар отметил важность обретения Европой автономности и эффективности в вопросах безопасности на фоне того, что соседняя Россия продолжает наращивать свой ВПК. "Это один из тревожных фактов: РФ все еще опережает нас в производстве в в нескольких областях. Поэтому и мы должны производить больше, - считает комиссар. - И многому учиться у Украины.

Например, мы должны перетерпи от "от кутюр" в ВПК, а это продвинутые, но дорогие и сложно масштабируемые продукты, к просто достаточно качественному производству".

В заключение комиссар также затронул вопрос об отношении европейских граждан к укреплению обороны ЕС, отметив, что в обществе сильна поддержка этой тенденции. "Из опросов следует, что респонденты считают укрепление европейской обороны одним из стратегических приоритетов. Было бы хорошо, если бы это услышали национальные лидеры, направив свои страны и Европу в целом к новой оборонной готовности, которая должна быть достигнута очень скоро".

