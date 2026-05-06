Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польша зазывает американских солдат и офицеров, которые уходят из Германии 1 152

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша зазывает американских солдат и офицеров, которые уходят из Германии

Президент Польши Кароль Навроцкий в среду во время визита в Литву заявил, что после сокращения численности американских войск в Германии, в Польше их готовы принять, сообщает RMF24.

"У нас для этого есть готовая инфраструктура", – сказал польский президент.

Он также отметил, что как можно более значительное присутствие американских войск в Европе отвечает интересам безопасности как стран Балтии, так и Центральной и Восточной Европы "независимо от взглядов".

"Я считаю, что это задача для президента Польши в интересах Польши, но также в интересах всей Европы – убедить президента Дональда Трампа, что если он примет такое решение относительно компонента в Германии, чтобы эти солдаты остались в Европе, то есть в Польше или в одной из стран Балтии или в другом регионе. Но это уже решение господина президента Дональда Трампа. Я буду делать все, чтобы они остались в Европе, – заявил Навроцкий.

Как сообщал bb.lv, Пентагон подтвердил, что США выведут из Германии около 5 тысяч военнослужащих. По данным Министерства обороны, это должно произойти в течение ближайших 6–12 месяцев.

Читайте нас также:
#Польша #Европа #безопасность #пентагон #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео