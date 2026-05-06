Президент Польши Кароль Навроцкий в среду во время визита в Литву заявил, что после сокращения численности американских войск в Германии, в Польше их готовы принять, сообщает RMF24.

"У нас для этого есть готовая инфраструктура", – сказал польский президент.

Он также отметил, что как можно более значительное присутствие американских войск в Европе отвечает интересам безопасности как стран Балтии, так и Центральной и Восточной Европы "независимо от взглядов".

"Я считаю, что это задача для президента Польши в интересах Польши, но также в интересах всей Европы – убедить президента Дональда Трампа, что если он примет такое решение относительно компонента в Германии, чтобы эти солдаты остались в Европе, то есть в Польше или в одной из стран Балтии или в другом регионе. Но это уже решение господина президента Дональда Трампа. Я буду делать все, чтобы они остались в Европе, – заявил Навроцкий.

Как сообщал bb.lv, Пентагон подтвердил, что США выведут из Германии около 5 тысяч военнослужащих. По данным Министерства обороны, это должно произойти в течение ближайших 6–12 месяцев.