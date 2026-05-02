Пентагон подтвердил, что США выведут из Германии около 5 тысяч военнослужащих. По данным Министерства обороны, это должно произойти в течение ближайших 6–12 месяцев.

Президент Дональд Трамп на этой неделе уже намекал на возможный вывод американских войск и публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, после того как тот заявил, что Иран «унижает» Вашингтон на переговорах.

Источник в Пентагоне, говоривший с агентством Reuters на условиях анонимности, отметил, что риторика Германии была неподобающей, и президент на неё реагирует.

В настоящее время США разместили в Германии около 39 тысяч военнослужащих — больше, чем в любой другой стране Европы.

Трамп обиделся на Мерца: «Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо»

В среду, 29 апреля Трамп, анонсировал вывод войск США из Германии. "Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Германии; решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", - написал он в своей соцсети.

Накануне Трамп резко раскритиковал Мерца за его позицию по Ирану. Канцлер Германии говорил, что Тегеран "унижает" США, у которых "нет стратегии" в иранской войне.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо – и в экономике, и во всем остальном!», – написал президент США в Truth.

Сколько иностранных войск в Европе?

По данным армии США на середину апреля, в Европе размещено около 86 тысяч американских военнослужащих, из которых примерно 39 тысяч находятся в Германии. В связи с ротацией войск, учениями и другими факторами это число постоянно меняется.

На протяжении десятилетий в Европе действует десятки крупных американских военных баз, имеющих огромное значение для операций США по всему миру, включая Ближний Восток. Здесь размещаются войска, вооружение, корабли и авиация, с этих баз управляются дроны, а также лечатся раненые военнослужащие.

В Германии расположены Европейское командование США (EUCOM) в Штутгарте и авиабаза Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где также находится центр ВВС США. Кроме того, важные базы США есть в Италии и Великобритании.

Реакция Берлина

Европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Об этом заявил в субботу министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на объявление о планах США вывести 5000 военнослужащих из Германии, сообщает Reuters.

"Германия на правильном пути" в этом плане, сказал Писториус, указав на расширение вооруженных сил Бундесвера, более крупные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры.