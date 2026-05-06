Народная примета: если правящие внезапно поддерживают оппозиционные инициативы – значит скоро выборы и правящие, с одной стороны, боятся обидеть потенциальных избирателей, а с другой стороны – они уже делают маленькие реверансы в сторону оппозиции с прицелом на сотрудничество после выборов.

В этом смысле последнее пленарное заседание Сейма было точной иллюстрацией такого политического маркетинга.

В заботах о народе

Сперва правящие согласились передать в комиссию Сейма две почти одинаковые инициативы от оппозиционных Нацобъединения и партии «Латвия на первом месте». Оппозиционеры дружно радели за право автоматического наследования накоплений во втором пенсионном уровне.

А затем «Новое Единство» и «зеленые крестьяне» подыграли также оппозиционному Объединенному списку, который вместе с Нацобъединением поспешил подготовить поправки, призванные окончательно убрать русский язык из общественных СМИ.

В первом случае правящие показали, что их заботят права обладателей накоплений во втором пенсионном уровне и их ближайших родственников. Нынешний закон, видимо, умышленно составлен так, что если человек не успел или даже не знал, что должен сделать отметку, разрешающую родственникам наследовать его накопления, то эти накопления фактически переходят в доход государства!

Поправки, если они будут приняты, избавят человека от необходимости что-то отмечать – в случае его смерти еще до наступления пенсионного возраста, накопления автоматически наследуют его родные.

С оглядкой на избирателей

В принципе, правящие от поддержки такой инициативы получают только плюсы – их нельзя будет обвинить в нежелании устранить явную несправедливость в законе. К тому же передача в комиссию еще не гарантирует принятия закона! При желании правящие могут сделать так, что эти инициативы оппозиции похоронят в профильной комиссии – в Сейме этого созыва их просто не будут рассматривать. Кстати, как в Латвии хоронят законопроекты – читайте на стр. 10.

Иными, словами правящие, голосуя за передачу в комиссию, ничем не рискуют. По этой же причине входящие во власти политики проголосовали и за отправку в комиссию «языковых» поправок. Любопытно, что уже после голосования партия «Прогрессивные» вышла с заявлением о том, что «Новое Единство» проголосовало за проект Объединенного списка / Нацобъединения в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

А именно: премьерская сила якобы обещала «прогрессивным» поддержать другие языковые поправки – которые готовит Совет по общественным электронным СМИ на основании недавнего вердикта Конституционного суда. Но в итоге «прогрессивных» обманули.

Вы же обещали!

«В коалиции была достигнута договоренность совместно продвигать подготовленные Советом по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) поправки о содержании общественного СМИ на иностранных языках, чтобы выполнить вынесенный 30 марта Конституционным судом приговор.

Подготовленные СОЭСМИ поправки предусматривают изменения в Законе об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими, устанавливающие, что они имеют возможность, а не обязаны создавать контент на иностранных языках, в том числе на языках национальных меньшинств.

Вместо этого «Новое Единство» решило вместе с находящимся в оппозиции Объединенным списком и Национальным объединением выдвинуть на заседании Сейма 30 апреля инициированные поправки, хотя ранее была достигнута договоренность о том, что было бы неправильно продвигать другие концептуальные предложения, кроме тех, которые подготовил регулятор общественного СМИ — СОЭСМИ.

Мы договорились, что СОЭСМИ встретится с фракциями, чтобы обсудить этот вопрос. Непонятно, почему «Новое Единство» нарушило данное слово и решило вместе с оппозицией продвигать предложения, не соответствующие видению СОЭСМИ», – заявил председатель парламентской фракции партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев.

Политическая амнезия

Возмущение вполне уместное. Вот только, видимо, или оно рассчитано на несведущую публику, которые не следят за политическим процессом, или с Шуваевым и Ко случилось какое-то затмение – возможно, их сразил ретроградный меркурий. Ведь свое заявление они выпустили аккурат после того, как САМИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТОТ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ!

Да, депутаты от фракции «Прогрессивные» сперва дружно поддержали включение этого законопроекта в повестку дня, а потом и нажали кнопку «за» во время голосование по передаче законопроекта в комиссию Сейма. Причем, кнопку «за» нажал и сам обиженный Андрис Шуваев!

Уже ищут союзников после выборов

Сложно сказать – кто и что обещали «прогрессивным», но в преддверии выборов каждая партия спасает себя.

Во-первых, «Новое Единство» стремительно теряет популярность (судя по последним рейтингам) и лихорадочно пытается показать свой патриот-национализм: отсюда и поддержка инициатив Нацобъединения и даже организация конференции, посвященной последствиям русификации.

Во-вторых, в «Новом Единстве» понимают – едва ли они на пару с «Прогрессивными» получат 51 процент голосов в Сейме. А значит очевидно, что если «Новое Единство» не захочет остаться в оппозиции, этой политической силе придется забыть о нынешних соратниках и искать союзников на националистическом фланге.

«Прогрессивные» же имеют прекрасные шансы оказаться на обочине дороги, ведущей к политической власти в Латвии – у них просто нет потенциальных союзников. Поэтому «Новое Единство» уже голосует с прицелом на поствыборную ситуацию.

Когда соратники становятся конкурентами

В ближайшие недели и месяцы в Сейме будет очень интересно. Ведь по мере приближения выборов границы между правящими и оппозицией будут стираться.

Более того – борьба развернется не только между партиями, но и... между политиками внутри одной партии! Да, не стоит забывать, что кандидаты в депутаты, чтобы занять место под солнцем, то бишь попасть в следующий Сейм, должны опередить своих же коллег внутри списка.

Наглядный пример: министр экономики и кандидат в премьеры от Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис внес поправку в новый законопроект об иммиграции, которая позволяет сохранить возможность для граждан третьих стран получить ВНЖ за покупку недвижимости. Так вот выяснилось, что однопартийцы Валайниса из Сейма уже предупредили: они такую поправку своего товарища не поддерживают!

Оно и понятно: депутаты уже думают о том, какой будет реакция их латышских избирателей в провинции. А крестьянские жители априори негативно относятся ко всем «чужакам» и особенно к богатым «чужакам». Причем неважно на каком языке они говорят – на английском, на русском или на арабском.

В общем, до выборов скучно в латвийской политике точно не будет!