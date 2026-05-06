Пакистан: США и Иран близки к соглашению 0 108

Дата публикации: 06.05.2026
В ближайшее время США и Иран могут достичь соглашение по меморандуму о прекращении войны, заявил Reuters источник в Пакистане, близкий к посредническим усилиям. Он подтвердил аналогичные сообщения Axios и CNBC.

Пакистан, выступающий посредником в переговорах США и Ирана по окончанию войны, подтвердил, что стороны близки к соглашению об окончании военных действий. Соглашение о меморандуме о прекращении войны может быть достигнуто в ближайшее время, заявил среду, 6 мая, агентству Reuters источник в Пакистане, близкий к посредническим усилиям.

"Мы очень скоро это завершим", - указал собеседник агентства. Он подтвердил аналогичное сообщение американского новостного портала Axios. Администрация США пока не выступала с заявлениями о возможном соглашении с Ираном.

Axios: Уиткофф и Кушнер обсуждают с Ираном меморандум из 14 пунктов

По данным Axios, посланник США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ведут переговоры с иранскими официальными лицами - как напрямую, так и через посредников - о меморандуме, включающем 14 пунктов.

Документ предусматривает проведение в течение 30 дней переговоров для разработки детального соглашения, пишет издание со ссылкой на американских чиновников и другие источники, знакомые с ситуацией. В течение этого периода планируется поэтапно снять блокаду судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана и американскую блокаду иранских портов, отмечается далее.

Кроме того, США ожидают, что Иран согласится на мораторий на обогащение урана, а Вашингтон снимет санкции и разблокируют замороженные иранские активы на миллиарды долларов. В случае провала этих переговоров США могут возобновить блокаду или военные действия, пишет далее Axios, ссылаясь на американского чиновника. США ожидают ответа от Ирана в течение 48 часов, указывается в статье.

Рынки реагируют снижением цен на нефть

О плане США из 14 пунктов сообщил также телеканал CNBC со ссылкой на представителя МИД Ирана. По этим данным, власти в Тегеране изучают это предложение. Ранее иранские информагентстваписали, что Иран передал США мирный план из 14 пунктов.

Данные сообщения привели к значительному снижению цен на нефть. Цена на нефть европейской марки Brent упала на 11,3% до 97,42 доллара за баррель, впервые с 22 апреля опустившись ниже 100 долларов. Цена на американскую нефть WTI снизилась на 12,9% до 89,06 доллара за баррель. Это самые низкие показатели за прошедшие две недели и самое значительное снижение в течение одного дня за последний месяц. Цена на нефть марки Brent на прошлой неделе достигла самого высокого уровня с марта 2022 года.

