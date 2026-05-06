Жители Биерини, Плескодале, Катлакалнса, Бишумуйжи и Болдераи смогут получить софинансирование на подключение частных домов к централизованным канализационным сетям.

Рижская дама озаботилась удобствами горожан, до сих пор живших где-то в 19-м веке. Им обещают дать денег – до 2000 евро — в зависимости от длины труб, которые надо проложить.

Об обладателях туалетов типа «сортир» напомнила Европа, которая выдала финансирование в рамках проекта Фонда сплочения «Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь».

По этой программе к городской канализации уже подключены или находятся в процессе подключения 5228 жителей, а к системе водоснабжения — 3383 жителя.

Согласно правилами Рижской думы размер софинансирования на подключение к канализационной системе зависит от длины построенного подключения: до 5 метров — 1000 евро, от 5 до 20 метров — 1500 евро, свыше 20 метров — 2000 евро. Средства предоставляются после строительства подключения.

Для подключения к системе водоснабжения софинансирование не предусмотрено.

Рижская дума подчеркивает, что общий процесс создания подключения с учетом всех необходимых согласований и административных этапов может занять примерно от четырех до шести месяцев, а в отдельных случаях и дольше.