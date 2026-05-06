Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цивилизация уже близко: жителей пять районов Риги могут подключить к канализации 1 1272

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цивилизация уже близко: жителей пять районов Риги могут подключить к канализации

Жители Биерини, Плескодале, Катлакалнса, Бишумуйжи и Болдераи смогут получить софинансирование на подключение частных домов к централизованным канализационным сетям.

Рижская дама озаботилась удобствами горожан, до сих пор живших где-то в 19-м веке. Им обещают дать денег – до 2000 евро — в зависимости от длины труб, которые надо проложить.

Об обладателях туалетов типа «сортир» напомнила Европа, которая выдала финансирование в рамках проекта Фонда сплочения «Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь».

По этой программе к городской канализации уже подключены или находятся в процессе подключения 5228 жителей, а к системе водоснабжения — 3383 жителя.

Согласно правилами Рижской думы размер софинансирования на подключение к канализационной системе зависит от длины построенного подключения: до 5 метров — 1000 евро, от 5 до 20 метров — 1500 евро, свыше 20 метров — 2000 евро. Средства предоставляются после строительства подключения.

Для подключения к системе водоснабжения софинансирование не предусмотрено.

Рижская дума подчеркивает, что общий процесс создания подключения с учетом всех необходимых согласований и административных этапов может занять примерно от четырех до шести месяцев, а в отдельных случаях и дольше.

Читайте нас также:
#Латвия #Европа #инфраструктура #канализация #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео