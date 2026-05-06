С учетом роста коммунальных платежей из-за низкой температуры воздуха прошедшей зимой предприятия Рижского самоуправления до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Штрафные санкции не будут применять ООО "Rīgas namu pārvaldnieks", ООО "Rīgas ūdens", АО "Rīgas siltums" и ООО "Rīgas nami".

В январе исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал муниципальные предприятия приостановить начисление штрафных санкций и процентов за просрочку платежей.

Таким образом, жителям столицы до 30 июня не будут начисляться штрафные санкции и проценты за просрочку оплаты счетов за отопление, воду и канализацию, то есть за коммунальные услуги, предоставленные до мая включительно, а также за обслуживание домов.

В этот период также приостановлен рост ранее накопленных штрафных санкций и процентов за просрочку.

Новые долги, возникшие по счетам, выписанным с 1 января по 30 июня этого года, в этот период не будут передаваться для взыскания или в суд.

Самоуправление также напоминает, что у жителей, которые испытывают трудности с оплатой счетов, возможность договориться с поставщиками услуг об индивидуальном графике погашения долгов на срок до шести месяцев будет и после 30 июня.

В свою очередь жители с низкими доходами могут получить жилищное пособие.