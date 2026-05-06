Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Муниципальные предприятия Риги до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание 0 384

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
LETA
Изображение к статье: Муниципальные предприятия Риги до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание

С учетом роста коммунальных платежей из-за низкой температуры воздуха прошедшей зимой предприятия Рижского самоуправления до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Штрафные санкции не будут применять ООО "Rīgas namu pārvaldnieks", ООО "Rīgas ūdens", АО "Rīgas siltums" и ООО "Rīgas nami".

В январе исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал муниципальные предприятия приостановить начисление штрафных санкций и процентов за просрочку платежей.

Таким образом, жителям столицы до 30 июня не будут начисляться штрафные санкции и проценты за просрочку оплаты счетов за отопление, воду и канализацию, то есть за коммунальные услуги, предоставленные до мая включительно, а также за обслуживание домов.

В этот период также приостановлен рост ранее накопленных штрафных санкций и процентов за просрочку.

Новые долги, возникшие по счетам, выписанным с 1 января по 30 июня этого года, в этот период не будут передаваться для взыскания или в суд.

Самоуправление также напоминает, что у жителей, которые испытывают трудности с оплатой счетов, возможность договориться с поставщиками услуг об индивидуальном графике погашения долгов на срок до шести месяцев будет и после 30 июня.

В свою очередь жители с низкими доходами могут получить жилищное пособие.

Читайте нас также:
#Рига #отопление #долги #коммунальные платежи #канализация #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео