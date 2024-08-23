13-месячный период рекордной жары на Земле закончился. Что будет дальше?

На Земле 13 месяцев подряд царили рекордно высокие температуры. Однако температура воздуха в июле 2024 года оказалась на 0,04°C прохладнее, чем в июле 2023-го, что позволило прервать «жаркую» серию.

В последние десятилетия планета бьет рекорды по среднемировой температуре, однако рекордная серия с превышением на четверть градуса в течение нескольких месяцев — явление из ряда вон выходящее. Чем вызваны аномальные температуры? Эксперты называют несколько факторов, в числе основных — изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива и другими антропогенными причинами.

Июль 2024 года был на 1,48°C теплее, чем средний июль в доиндустриальную эпоху. Тенденция к повышению температур продолжаться — до тех пор, пока человечество не стабилизирует климат. Но глобальное потепление не происходит плавно. За подъемами и спадами в первую очередь стоит климатический феномен Эль-Ниньо, повышающий температуру воздуха в среднем по всей поверхности Земли, а не только над Тихим океаном.

Между событиями Эль-Ниньо может происходить Ла-Нинья — противоположное явление, охлаждающее планету. Колебания между крайностями нерегулярны. К примеру, Эль-Ниньо обычно повторяются через три-семь лет. Эль-Ниньо 2023-2024 годов был сильным, но не экстремальным, и явление не объясняет в полной мере рекордную 13-месячную серию жары. Ученые говорят еще и о влиянии со стороны Солнца, которое находится в фазе 11-летнего цикла и излучает на Землю больше энергии.

Что будет с погодой на планете дальше? Тихий океан, скорее всего, вернется к условиям Ла-Нинья. Среднемировая температура продолжит снижаться, но, видимо, не до уровня, наблюдавшегося до 2023-2024 года. Самый вероятный сценарий: глобальная температура будет колебаться вблизи отметки 1,4°C (по сравнению с доиндустриальной эпохой) в течение нескольких лет, пока следующее большое событие Эль-Ниньо не подтолкнет мир к потеплению выше 1,5°C. Возможно, это случится в начале 2030-х годов, предполагает профессор океанографии из Университета Рединга Кристофер Мерчант.