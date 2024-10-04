Сам себе враг. Мясников перечислил опасные народные методы лечения печени

Что собой представляет печень?

«Что вы хотите улучшить в работе печени, не прибегая к медицинским средствам? Примочку с мочой положить, желчеток увеличить? Но вы же не знаете, для чего печень нужна. Она — депо крови, утилизация лишней крови, борьба с интоксикацией. Она вырабатывает желчь, участвует в процессах пищеварения. Но в основном печень — это биохимическая фабрика», — пояснил Мясников.

Печень задействована в работе иммунитета, так как в ней вырабатываются белки. Холестерин на 80% вырабатывается в печени. Печень — депо витаминов, витамин D именно в печени становится активным. Здесь же образуются все факторы свертывания. «Есть искусственное сердце, искусственные легкие, но нет искусственной печени. Мы до конца не знаем, как она работает, мы все тайны печени не знаем. Это нескончаемая и сложная вещь», — предупредил медик.

Могут ли восстановиться клетки печени сами?

Да, если взять и отрезать от нее кусок, то она восстановится, пояснил врач. Но если пить алкоголь с утра до вечера, есть много жирной и калорийной пищи, то клетки печени будут склерозироваться и уже не восстановятся. «Есть понятие, которое ведёт к циррозу и раку, — стеатогепатоз. Он бывает алкогольным, когда человек начинает выпивать и развивается воспаление. Когда мы едим высококалорийную пищу, у нас печень становится как фуагра такая — ожиревшая. И это тоже приводит к опасным последствиям. У 14% людей есть признаки жирового изменения печени», — привел статистику Мясников.

Прием гепатопротекторов

Одно из любимых многими действий — использование гепатопротекторов, которых в аптеках представлено очень и очень много.

«Идеально придумано: если печень больна, ей надо помочь. А что значит больна? Мы любим много пельменей съесть, да под рюмочку. Ферменты печени начинают расти. И там изменения уже есть, что делать? Бросить есть пельмени — не вариант. Тогда все отправляются в аптеку», — отметил врач.

«Если почитать серьёзных авторов, то можно понять, что гепатопротекторы пользу не принесут, а вот вред могут. Здоровому человеку гепатопротектор не навредит, а вот больному может сделать хуже. Случаи острой печёночной недостаточности в 25% случаев происходят на фоне приёма трав, якобы защищающих печень», — рассказал Мясников.

Буквально пара-тройка препаратов в будущем смогут претендовать на эту роль. «Сказать, мол, принимайте гепатопротекторы, и будет вам счастье, мы не можем. Лучший гепатопротектор — отказ от алкоголя и калорийного питания», — пояснил Мясников.

С травами, отметил врач, ситуация сложная. Любой травник расскажет, что собирать их надо в определённом месте, в определённое время, сушить, обрабатывать, фасовать, хранить. А просто покосить, собрать и пить — не вариант. А вот действительно действенным методом защиты печени будет борьба с инфекционными патологиями.

Стоит ли есть свиную, говяжью, утиную и другие виды печени?

«Вы думаете, что, если съедите печёнку, она у вас растворится в желудке и попадет в кровь, а там в печень и восстановит гепатоциты? Нет. Печень — прекрасный источник гемоглобина, субпродукты — это прекрасный источник холестерина. Но если вы будете пару раз в неделю есть печень, наверное, ничего плохого с вами не будет, но какое отношение это имеет к регенерации печени, я не знаю», — подчеркнул медик.

Стоит ли использовать интервальное голодание для оздоровления печени?

«Голоданием вы только хуже сделаете. У вас накапливается желчь, застаивается, образуются камни желчного пузыря. Хорошо, если они в нём и остаются, а если мелкие, то они могут выходить и закупоривать желчные протоки, что может приводить к воспалению. Поэтому вы сделаете только хуже», — рассказал Мясников.

Нужно ли пить ложку масла для очищения печени?

Если вы будете пить столовую ложку растительного масла, что вы хотите таким образом добиться? Желчь выгнать? Кроме диареи, это ничего не вызовет», — предупредил Мясников.

Стоит ли избегать некоторых лекарств для сохранения здоровья печени?

«Да, стоит отказаться от бесконтрольного приема лекарств, вредных для печени. Один из них — популярный антибиотик, а другой — парацетамол при несоблюдении рекомендуемой дозировки. Именно передозировка обезболивающим — самая частая причина пересадки печени. Предельная доза парацетамола — обычно 4 мг, а если есть проблемы с печенью, то она уменьшается. Превысить её просто, если вы параллельно с таблетками принимаете порошки от температуры, в которых также есть такое действующее вещество», — пояснил Мясников.

К печени надо относиться аккуратно, не пытаться вмешиваться в тонкие процессы, которые в ней происходят. И подбирать лучшие способы поддержания её здоровья стоит совместно с врачом.