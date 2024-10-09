Почему люди не встретили инопланетян? Ученые предложили печальное объяснение

Почему люди до сих пор не обнаружили признаков разумной жизни во Вселенной? В новом исследовании ученые считают, что развитые инопланетные цивилизации уничтожают собственные планеты из-за изменения климата.

Космос огромен – с его 200 миллиардов триллионов звезд и 13,7 миллиарда лет существования Вселенной, вопрос о том, где все инопланетные цивилизации, становится все актуальнее. Этот вопрос известен как «парадокс Ферми» – почему при таком обилии звезд и планет мы все еще не нашли разумную жизнь, кроме человечества?

Парадокс Ферми: от «галактических зоопарков» до саморазрушения

Существует множество гипотез, объясняющих парадокс Ферми. Некоторые ученые считают, что жизнь просто слишком редка, а расстояния между цивилизациями настолько велики, что мы просто не можем связаться друг с другом. Другие предполагают, что инопланетяне намеренно изолируют нас в «галактическом зоопарке» или уничтожают конкурентов ради ресурсов.

Среди самых мрачных гипотез – теория о том, что цивилизации не успевают достичь контакта, так как уничтожают себя. Новое исследование поддерживает эту идею: инопланетные цивилизации могут погибнуть из-за экологических катастроф, не успев наладить связь с другими.

Глобальные катастрофы как конец цивилизаций

Согласно новому исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, причиной исчезновения разумных видов может быть климатический кризис. Любая цивилизация, как и человечество, со временем сталкивается с проблемами, связанными с неустойчивым использованием ресурсов и загрязнением окружающей среды. Даже если технологический прогресс помогает решать многие проблемы, он все равно неизбежно приводит к выбросам тепла и дестабилизации планеты.

Ученые подсчитали, что у развитой инопланетной цивилизации уйдет менее 1000 лет на уничтожение собственной планеты из-за изменения климата. Это произойдет даже если инопланетяне будут использовать только возобновляемые источники энергии, так как даже в этом случае неизбежны утечки в виде тепла, нагревающие планету.

Таким образом, такие цивилизации исчезают раньше, чем успевают связаться с другими.

Есть ли у людей шанс на выживание?

Исследователи также предлагают более оптимистичный сценарий: цивилизации могут продлить свое существование, если научатся жить в гармонии с планетой. Например, значительно снизить энергопотребление и количество отходов, а также активно использовать технологии для контроля за климатом.

«Если вид научится жить в гармонии с окружающей средой, его потомки могут существовать на протяжении миллиардов лет», – сказал изданию Live Science один из авторов исследования, астрофизик Манасви Лингам (Manasvi Lingam).