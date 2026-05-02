Когда постоянно ходишь в бассейн, начинаешь приглядываться к посетителям, которые также регулярно плавают вместе с тобой.

Вот тинейджер, который совсем недавно был болезненной полноты мальчиком, а сейчас уже вполне нормально, почти физкультурно, выглядит. Только на плече у него – наклеенная, вроде как, пуговица. Это система непрерывного мониторинга глюкозы, постоянно выдающая сведения родителям. Тонкая гибкая нить вводится под кожу и измеряет показатели в межтканевой жидкости. Хватает на две недели – и от этого, в прямом смысле, зависит жизнь этого человека. Как и тысяч других в Латвии.

Как это проявляется

Общие обстоятельства опасности зарождения диабета: высокий холестерин, большой вес, наследственность, неправильное питание, малоподвижный стиль жизнедеятельности, долговременные стрессы. Кроме того различные болезни, к примеру, увеличенное артериальное давление, воспаление поджелудочной, вирусный гепатит, краснуха и прочие.

Роковое качество диабета заключается в том, что вначале его можно и вовсе не определить. Но как только болезнь даже своевременно обнаружена, то она уже вовек не пройдет. Фактически, дальнейшая продолжительность и качество жизнедеятельности хронического диабетика напрямую может зависеть от того, каким способом больной хорошо способен сосуществовать со своей неожиданной, хронической болезнью.

И хотя сам возникнувший, неизлечимый, мучительный недуг не содержит мгновенной опасности, на деле все таится в его непрогнозируемых, различных, грядущих осложнениях, которые, обычно, задевают артерии стоп, сосуды мозга, коронарные сосуды, сосуды оболочки глаз, артерии почек. Все объясняется тем, что заболевание поражает сетчатку, вены, артерии, капилляры глаз, что становится зачастую основой и для полной слепоты.

Главные самые первые медицинские сигналы заболевания – ощущение сухости во рту, постоянная вялость, тяжесть в ногах, учащенное мочеиспускание, покалывания в конечностях, быстрая утомляемость, повышенная жажда, кожный зуд, фурункулез (преимущественно у представительниц слабого пола), а также быстрая потеря веса, так как с частой уриной больной теряет каждый день около 100-200 г глюкозы. У диабетика проявляется надобность регулярно что-то съесть, однако, даже несмотря на этот факт, он очень быстро утрачивает вес.

Не могут найти 9 миллионов

Вашему автору на днях довелось также посмотреть на выстроившийся возле Кабинета Министров пикет – в поддержку бесплатных сенсоров. Ничто не выдавало в участниках больных, но таков уж коварный диабет. Сегодня ты выглядишь вполне здоровым, а завтра во вполне цветущем возрасте оказываешься в глубокой коме и, что называется, с билетом в одну сторону…

Латвийская ассоциация эндокринологов направила Сейму свои рекомендации – обеспечить мониторинг детям с диабетом 1-го типа, беременным женщинам с диабетом, пациентам после трансплантации органов, пациентам после резекции поджелудочной железы в 100%.

Как подсчитала доктор Уна Гайлиша (больница Страдиня), если выдать данные устройства всем взрослым пациентам с сахарным диабетом 1 типа (6400 пациентов), то общие расходы при компенсации в 100% достигнут около 9 млн евро.

Насколько это много? Примерно в 244 раза меньше, чем бюджет Министерства обороны на 2026 год. То есть, хватило бы и полпроцента военных расходов, чтобы избежать многих смертных случаев в течение года.

Нередкая болезнь

А вот по автоматическим инсулиновым насосам, которые вводят препарат, как только уровень глюкозы зашкаливает – «принимая во внимание ограниченные бюджетные средства», эндокринологи рекомендуют ограничиться только детками и будущими мамами. Что касается взрослых, работающих, мужчин – это их проблемы. «Надо учитывать, что все пациенты не пожелают эти системы использовать», – отмечают медики.

– Министерство какую-то домашнюю работу проделало? – с надеждой высказался председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян). По его словам, «кошелек с деньгами» ныне лежит в правительстве…

Справедливости ради, стоит отметить, что министр здоровья Хосам Абу Мери («Новое Единство») вышел к пикетирующим правительство пациентам, многие из которых были с маленькими детьми, уже, увы, нуждающимися в инсулине. Но порадовать собравшихся министр не смог – наш Минздрав заранее предусмотрел главные «якорные» программы на 2027 год:

онкология (66,8 миллиона евро),

лечение сердечно-сосудистых заболеваний (42,2 миллиона евро),

лечение редких болезней (31,7 миллиона евро),

план улучшения здоровья матери и ребенка (22,2 миллиона).

Все эти приоритеты, вне всякого сомнения, можно только приветствовать – однако, что делать, если редкие болезни более чем в 4 раза превосходят диабет по выделяемому на их лечение бюджету? Нередкий диабет, увы, является постоянным спутником очень и очень многих людей…

В ожидании чуда

Лига Аболиня, парламентский секретарь Минздрава, по результатам общения с пикетчиками, высказала идею – чтобы нуждающиеся в мониторинговых датчиках и инсулиновых насосах, приобретали бы их за собственные средства, а государство потом списывало часть средств как оправданные расходы при подаче ежегодных налоговых деклараций. Таким образом, покупки подешевеют на четверть – на сумму подоходного налога с населения.

Борис Книгин, заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам, заметил, что Минфин начал подготовку к формированию бюджета на 2027 год – и, скорее всего, отраслевые ведомства не получат прав на выдвижение собственных приоритетов.

Активистка Регина Лочмеле, пришедшая на комиссию Сейма, рассказала, что ее близкий человек страдает диабетом 1-го типа. Потому и она участвовала в пикете у правительства. «Министр обещал, что, как только пройдет первое полугодие, то – посмотрим на цифры, и тогда вместе с партнерами и ассоциациями решим…».

– Мы будем повторять это все время. Обещания были даны при многих свидетелях, – подчеркнула Р.Лочмеле. «Министр созовет общую рабочую группу», – пообещала парламентский секретарь Лига Аболиня. Только вот что станет за это время со здоровьем сотен детей и взрослых. Стоит лишь верить в сказанное Андрисом Берзиньшем: «Может произойти чудо…».

ЭКСПЕРИМЕНТ

Замеры, производившиеся в Южной Корее, показали, что пациентов, которые используют сенсоры глюкозы: