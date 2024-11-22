Приклеенный к стене клейкой лентой банан ушёл с молотка за $6,2 млн

Прикреплённый к стене клейкой лентой банан был продан 20 ноября за $6,2 млн, следует из сообщения на сайте Sotheby's.

Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. В итоге лот ушёл за 6 240 000 долларов.

Банан приобрёл коллекционер из Китая, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. Вместе с произведением искусства владелец получил подробную инструкцию, как менять банан, когда он портится.