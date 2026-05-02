Трагически инцидент произошел днем 1 мая. У наших соседей, а Могилеве на аттракционе погиб 18-летний стажер, сообщили в Следственном комитете страны.

По предварительным данным следствия, 18-летний стажер, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм.

В тот момент его задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался.

Основная версия, которую подтверждают объективные данные, — нарушение правил техники безопасности.