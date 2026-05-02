На этот раз по результатам лабораторного исследования неутешительный вердикт был вынесен маринованным стейкам “Bajoru” от литовского предприятия “Krekenavos agrofirma”. В них обнаружена сальмонелла, а образцы взяты в магазине “Mere” в Лиепае.

Любопытно, что ассортмент мясных продуктов Bajorų достстаточно широк и включает вяленые колбасы, изделия горячего копчения, вареные и соленые продукты.

Бренд ассоциируется с понятием «дворянский» или «благородный» (в переводе с литовского bajoras означает «дворянин»), что подчеркивает высокое качество и традиционные рецепты.

Да... Почти все сходится...