Фото премьер-министра Латвии Эвики Силини, сделанные во время Большой толоки, облетели соцсети и родили массу вопросов.

Один из вопросов следующий:

Сколько кг во всем мире и в Латвии, в частности, может поднимать женщина во время рабочей смены?

Конечно, Эвика Силиня, участвуя в Большой толоке, искала и собирала мусор на общественных началах. Тем не менее, с учетом ее фото с мешками, возле микрофона, коммуникации с представителям общественности и Национальных Вооруженных Сил Латвии, можно сказать, что она отработала свою рабочую смену. Пусть в укороченном режиме, но отработала.

Не перетрудилась ли? Что говорит опыт других стран?

Например, в Беларуси для женщин, чья работа связана с ручным перемещением грузов, действуют ограничения по массе. Предельная масса при подъеме и перемещении в течение всей рабочей смены – это 7 кг.

Если же труд с тяжелыми предметами чередуется с другим (не более двух раз в час), допустимый вес увеличивается до 10 кг.

Любопытно, что в Латвии действуют примерно те же нормы, которые регулируются «Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus» (Требования охраны труда при перемещении грузов), утвержденными Кабинетом Министров (бывшие правила №344, действующие на основании Закона об охране труда).

Максимально допустимые нормы для женщин (включая вес тары):

При постоянной работе в смену: разрешается поднимать и перемещать вручную не более 7–10 кг.

При чередовании с другой работой (редкий подъем): разрешается поднимать не более 15 кг не чаще 2 раз в час.

Суммарная масса грузов за всю смену не должна превышать 2500 кг.

Надееемся, что Закон об охране труда Эвика Силиня выполнила, и вам, дорогие наши, любимые женщины, такого же желаем! Будь-то на грядках, рекламных фото и на рабочем месте.

