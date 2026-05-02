Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не перетрудилась ли премьер Силиня - сколько кг за один раз могут поднимать латвийские женщины 1 1139

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не перетрудилась ли премьер Силиня - сколько кг за один раз могут поднимать латвийские женщины

Фото премьер-министра Латвии Эвики Силини, сделанные во время Большой толоки, облетели соцсети и родили массу вопросов.

Один из вопросов следующий:

Сколько кг во всем мире и в Латвии, в частности, может поднимать женщина во время рабочей смены?

Конечно, Эвика Силиня, участвуя в Большой толоке, искала и собирала мусор на общественных началах. Тем не менее, с учетом ее фото с мешками, возле микрофона, коммуникации с представителям общественности и Национальных Вооруженных Сил Латвии, можно сказать, что она отработала свою рабочую смену. Пусть в укороченном режиме, но отработала.

Не перетрудилась ли? Что говорит опыт других стран?

Например, в Беларуси для женщин, чья работа связана с ручным перемещением грузов, действуют ограничения по массе. Предельная масса при подъеме и перемещении в течение всей рабочей смены – это 7 кг.

Если же труд с тяжелыми предметами чередуется с другим (не более двух раз в час), допустимый вес увеличивается до 10 кг.

Любопытно, что в Латвии действуют примерно те же нормы, которые регулируются «Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus» (Требования охраны труда при перемещении грузов), утвержденными Кабинетом Министров (бывшие правила №344, действующие на основании Закона об охране труда).

Максимально допустимые нормы для женщин (включая вес тары):

При постоянной работе в смену: разрешается поднимать и перемещать вручную не более 7–10 кг.

При чередовании с другой работой (редкий подъем): разрешается поднимать не более 15 кг не чаще 2 раз в час.

Суммарная масса грузов за всю смену не должна превышать 2500 кг.

Надееемся, что Закон об охране труда Эвика Силиня выполнила, и вам, дорогие наши, любимые женщины, такого же желаем! Будь-то на грядках, рекламных фото и на рабочем месте.

Больше о субботнике с участием премьер-министра страны Эвики Силини **здесь **https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2026/04/26/desevyi-teatr-ot-eviki-silini-premer-ministr-strany-otlicilas-daze-na-subbotnike

Читайте нас также:
#Латвия #женщины #охрана труда #Эвика Силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
2
0
3

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео