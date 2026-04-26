Дешевое кино от Эвики Силини? Премьер-министр страны отличилась даже на субботнике 5 3933

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дешевое кино от Эвики Силини? Премьер-министр страны отличилась даже на субботнике

В субботу, 25 апреля по всей Латвии была объявлена Lielā talka, она же Большая Толока или Весенний субботник, как ее часто называют в народе.

К массовому порыву подключилась и наша премьер-министр. Ведь по ее словам "Большая толока — это не только сбор мусора, но и отношение, забота и чувство единства.

Спасибо каждому, кто сегодня принимает участие! Помним — забота о Латвии продолжается каждый день, а не только во время толоки! Пусть у всех участников будет весеннее настроение и удовлетворение от проделанной работы!» — написала премьер-министр на платформе X.

На уборку, об этом уже сообщили наш Кабинет министров, Эвика Силиня вышла плечом к плечу с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии, дипломатическим корпусом и пламенной речью у микрофона.

Не знаем, как мероприятие происходило на самом деле, но на фотографиях, опубликованных в соцсетях Кабинета министров, Эвика Силиня выглядит, прямо скажем, неубедительно и поэтому нарвалась на очень жесткие комментарии:

"Приближаются выборы, дешевый театр..."

"Пришла на уборку в длинном белом пальто..."

"Интересно, сколько стоил этот театр..."

"Как Ленин..."

Ну, что "хорошими делами прославиться нельзя?". Или, действительно, что-то не так с нашим премьер-министром и ее сопровождающей командой?

