Власти Канады предложили полностью запретить криптоматы 0 136

Техно
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Власти Канады предложили полностью запретить криптоматы

Правительство Канады заявило о намерении запретить криптовалютные банкоматы.

Для защиты канадцев

Правительство страны назвало их основным инструментом для отмывания наличных, полученных незаконным путем.

«Чтобы защитить канадцев, лишив мошенников основного способа обмана жертв, а преступников — возможности отмывать доходы от преступной деятельности, в весеннем экономическом обзоре за 2026 год предлагается запретить криптовалютные банкоматы», — говорится в опубликованном экономическом обзоре.

Пользуются спросом

В Канаде больше всего криптовалютных банкоматов на душу населения. В мире установлено около 39 тыс. криптоматов и 4 тыс. из них расположены в Канаде.

Они регулируются в стране так же, как и любые другие финсервисы, например, пункты обмена валют, обычные банкоматы и службы денежных переводов, такие как Western Union.

#финансы #мошенничество #преступность #Канада #запрет #экономика #Криптовалюты
Редакция BB.LV
