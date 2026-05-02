Для защиты канадцев

Правительство страны назвало их основным инструментом для отмывания наличных, полученных незаконным путем.

«Чтобы защитить канадцев, лишив мошенников основного способа обмана жертв, а преступников — возможности отмывать доходы от преступной деятельности, в весеннем экономическом обзоре за 2026 год предлагается запретить криптовалютные банкоматы», — говорится в опубликованном экономическом обзоре.

Пользуются спросом

В Канаде больше всего криптовалютных банкоматов на душу населения. В мире установлено около 39 тыс. криптоматов и 4 тыс. из них расположены в Канаде.

Они регулируются в стране так же, как и любые другие финсервисы, например, пункты обмена валют, обычные банкоматы и службы денежных переводов, такие как Western Union.