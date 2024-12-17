Что будет, если съесть бумажку с новогодним желанием? 1 895

Дом и сад
Дата публикации: 17.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Что будет, если съесть бумажку с новогодним желанием?

В новогоднюю ночь записывают желание на бумажке, затем сжигают её и выпивают вместе с шампанским. Бывает так, что бумажка не успевает сгореть, и тогда её просто съедают… А это не вредно?

Смотря что за бумажка.

Чаще всего желания пишут на салфетках из целлюлозы, а их изначально производят с учётом контакта с пищей, также они гипоаллергенны. Целлюлоза – это органическое вещество, которое переварится в ЖКТ, констатирует врач-гигиенист Ольга КРИШТАПОВИЧ.

Ещё один вариант - лист бумаги А4. Если съесть небольшой кусок, вреда не будет. Но избегайте мелованной или глянцевой бумаги из-за возможного добавления в них химикатов.

Помните, что новогодний стол богат жирной и не совсем полезной пищей. Таким образом, поводов для расстройства пищеварения достаточно, а недожженная бумага может стать катализатором.

Поэтому если для вас важна эта традиция, то пишите желание кратко и лучше всего – карандашом.

Автор - Андрей Хазов
