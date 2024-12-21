Создан девайс для воспроизведения вкусов и ароматов 1 657

Дом и сад
Дата публикации: 21.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Создан девайс для воспроизведения вкусов и ароматов

Специалисты изобрели гаджет, воспроизводящий вкусы и ароматы посредством гелей и электротока. Его описание представлено в журнале PNAS.

Девайс имеет ряд резервуаров, заполненных гелями, созданными на базе пищевых химикатов. При смешивании со слюной и пропускании электротока они воспроизводят разные вкусы и ароматы. При этом несколько вкусов можно смешивать для создания новых, сообщает LifeScience.

На данный момент специалисты уже сумели сымитировать вкус вишни, сахара, соли, зеленого чая, грейпфрута, лимонной кислоты, молока, маракуйи, дуриана. Но при этом они считают, что девайс необходимо усовершенствовать, поскольку пока что гели воспроизводят вкус всего на протяжении часа после первого применения.

Как считают китайские и японские ученые, устройство окажется полезным в виртуальной реальности и метавселенных.

Автор - Андрей Хазов
