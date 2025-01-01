В закрытом виде этот продукт может находиться в шкафу, на полке или столе. Однако ситуация меняется, когда крышка открыта и масло используется регулярно.

В таких случаях сроки и условия хранения становятся критичными. Увеличивается вероятность быстрого ухудшения качества продукта. Например, в некоторых ситуациях масло может испортиться всего за несколько дней.

Масло плохо переносит свет. Особенно не рекомендуется хранить его в местах, куда проникают солнечные лучи.

Для хранения масла лучше выбрать темный угол. Например, в кухонном шкафу оно может сохраняться в течение 3-4 недель. В холодильнике срок хранения увеличивается: рафинированное масло годится до 4 месяцев, а нерафинированное — до 2 месяцев.

Оптимальная температура для хранения масла колеблется в пределах +8…+17 °C. В холодильнике рекомендуется размещать продукт на дверце или на верхней полке.