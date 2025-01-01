Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где не следует хранить подсолнечное масло: риск порчи за считанные дни 0 9

Дом и сад
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где не следует хранить подсолнечное масло: риск порчи за считанные дни

Закрытую бутылку подсолнечного масла можно сохранять практически в любых условиях.

 

В закрытом виде этот продукт может находиться в шкафу, на полке или столе. Однако ситуация меняется, когда крышка открыта и масло используется регулярно.

В таких случаях сроки и условия хранения становятся критичными. Увеличивается вероятность быстрого ухудшения качества продукта. Например, в некоторых ситуациях масло может испортиться всего за несколько дней.

Масло плохо переносит свет. Особенно не рекомендуется хранить его в местах, куда проникают солнечные лучи.

Для хранения масла лучше выбрать темный угол. Например, в кухонном шкафу оно может сохраняться в течение 3-4 недель. В холодильнике срок хранения увеличивается: рафинированное масло годится до 4 месяцев, а нерафинированное — до 2 месяцев.

Оптимальная температура для хранения масла колеблется в пределах +8…+17 °C. В холодильнике рекомендуется размещать продукт на дверце или на верхней полке.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Угроза здоровью от благовоний: миф или реальность?
Изображение к статье: Философия У-вэй: как получить выгоду от бездействия
Изображение к статье: Почему засыпание перед телевизором может быть вредным для здоровья?
Изображение к статье: Как бенгальцы изменили наш мир?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео