Чем может быть опасна хрустальная посуда?

Химик А. Дорохов рассказал о возможных рисках, связанных с использованием хрустальной посуды.

Он отметил, что в состав хрусталя входит свинец, который при длительном накоплении в организме может вызывать серьезные проблемы, такие как почечная недостаточность, расстройства центральной нервной системы, анемия и нарушения репродуктивной функции.

Особенно опасно хранить или готовить в хрустальной посуде кислые продукты, такие как квашеная и маринованная пища. По словам специалиста, систематическое употребление продуктов, контактировавших с хрусталем, может способствовать повышенному накоплению свинца в организме.

Наибольший вред свинец может причинить беременным женщинам и детям, так как их организм наиболее уязвим к воздействию токсичных элементов.

Дорохов рекомендовал заменять хрусталь на эмалированную, керамическую или стеклянную посуду для приготовления и хранения продуктов. Эти материалы безопасны для контакта с едой и не содержат вредных элементов.