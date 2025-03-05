Что такое весеннее обострение?

В медицине понятия «весеннее обострение» не существует, обращает внимание врач-терапевт Полина НАЗАРОВА.

Но на бытовом уровне под ним часто понимают эмоциональные изменения, связанные с переменчивостью погоды. Причиной «обострения» могут стать изменения гормонального фона, дефицит витаминов и другое. В любом случае, если есть какое-то недомогание, сильная апатия, усталость, эмоциональная нестабильность, списывать всё на «весеннее обострение» не стоит, рекомендуется первоначально обратиться к терапевту и эндокринологу.

Не исключено, что причина дискомфорта кроется в физиологии и нехватке каких-либо витаминов, а не в психологии, ведь каждый организм индивидуален.