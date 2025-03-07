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Лунный календарь в марте 2025 года 0

Дом и сад
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Лунный календарь в марте 2025 года

Если при составлении планов вы опираетесь на лунный календарь, вам будет важно узнать, какие дни в марте, согласно нему, будут благоприятными в той или иной сфере. Об этом расскажем далее.

Растущая луна

На начало марта приходится и начало лунного месяца. Согласно мнению астрологов, это период активности, когда вас может ожидать карьерный рост, кардинальные и небольшие изменения в жизни. Да и в целом считается, что растущая луна дарует энергию и способствует новым начинаниям. Эта фаза будет длиться до 13 марта, после чего наступит полнолуние.

Полнолуние

Полнолуние в марте 2025 года будет сопровождаться затмением, которое откроет коридор затмений. Астрологи называют это время довольно тяжелым эмоционально. В этот период рекомендуется отложить важные решения и уделить особое внимание здоровью. Постарайтесь избегать конфликтов — возможно, будет лучше провести время наедине с собой и позаботиться о поиске гармонии в мыслях.

Убывающая луна

Следом за полнолунием наступит фаза убывающей луны. Считается, что в этот период лучше всего подводить итоги сделанного ранее и планировать новые инициативы. Однако воплощать их лучше, когда луна начнет расти.

Новолуние

Эта фаза приносит с собой непредсказуемость. 29 марта эмоции будет сложнее контролировать, а дела могут несколько расшататься. В новолуние стоит быть особенно внимательными к близким, так как любая мелочь может вызвать конфликт.

Наиболее благоприятные дни в марте 2025 года

Лунный календарь дел на март 2025 года охватывает множество различных сфер. Вот какие дни будут благоприятными для некоторых из них.

Для операций

Согласно мнению астрологов, наиболее благоприятное время для хирургических вмешательств — это период убывающей луны, то есть с 15 по 28 марта. В эту фазу риски возникновения осложнений уменьшаются, положительно убывающая луна влияет и на процесс восстановления.

Для стрижек

Астрологи утверждают, что, в зависимости от фазы Луны, стрижка может привести к более быстрому росту волос или, наоборот, замедлить его. Так, если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, благоприятными днями для стрижки будет 4, 6, 10, 11, 12 и 13 марта. А укрепить волосы поможет поход в парикмахерскую 14, 16, 23 или 26 числа.

Для маникюра

Чтобы сделать успешный маникюр, рекомендуется записываться к мастеру на 12, 14, 19, 20, 21 или 23 марта. В эти дни даже самые трудоемкие работы дадутся мастеру легко, а если вы решите попробовать изменить стиль вашего маникюра, перемены обязательно вам понравятся, отмечают астрологи.

Для покупок

В зависимости от того, что именно вы собираетесь купить, благоприятные дни могут быть разными. Однако в марте есть дни, в которые любые покупки, по мнению астрологов, будут удачными. Это 3, 4, 6, 8, 13 и 30 числа.

Для цветов и семян

Как и в случае с покупками, разные растения требуют посадки в разные дни. Впрочем, для посадки любых цветов благоприятные дни сходятся, это 16, 23, 24, 25, 27 марта. Для саженцев плодовых деревьев и кустарников лучше выбрать дни из этого списка: 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 марта. Для посадки овощей благоприятным будет почти весь март, однако 28, 29 и 30 числа огородные работы и работы в саду лучше не проводить.

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