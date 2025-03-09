Правда ли, что Skype скоро перестанет работать?

Это так, в мае Skype больше не будет доступен пользователям, заявили в компании Microsoft, которая сейчас владеет программой.

Основная причина – падение популярности Skype среди пользователей.

Мессенджер Skype был запущен в 2003 году и стал одной из самых популярных площадок для онлайн-общения в мире в нулевых. В 2011 году Skype приобрела компания Microsoft.

В 2017-м компания запустила платформу Teams, схожую по функциям со Skype. Именно ее предложили использовать разработчики для звонков и сообщений в качестве альтернативы после ухода Skype.