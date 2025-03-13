Как ухаживать за розами весной?

Когда надо обрезать розы? Чем и как удобрять почву под эти растения?

Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести либо гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности.

Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если оно очень густое; поливать следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз.

Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует губительному действию солнечного зноя на молодые корни.