Что лучше для ноутбука: «спящий режим» или полное выключение?

По окончании работы перед вашим сном рекомендуется полностью выключить ноутбук, считает мастер по ремонту бытовых приборов Анатолий НИКОЛЕНКО.

По его словам, таким образом все элементы системы смогут полноценно «отдохнуть». Также учтите, что в «спящем режиме» ноутбук всё равно продолжает потреблять небольшое количество энергии.

Если при этом он не подключён к розетке, то со временем может сесть батарея, в результате произойдет аварийное завершение работы, что вредно для операционной системы и чревато потерей данных.

«Спящий режим» лучше применять на ноутбуке, если пауза в работе предполагается не более двух часов, считает эксперт.