Какие горшочки можно считать лучшими для рассады?

Для выращивания рассады используют полые и спрессованные из торфа, а также бумажные горшочки различных размеров, которые имеются в продаже.

Однако многие дачники предпочитают делать горшочки из сподручного материала.

Те, у кого есть торф, могут сделать горшочки любого размера. Для этого в деревянном ящике разведите просеянный низинный торф с водой до сметанообразного состояния. Предварительно в него всыпьте 1/10 часть основы из песка или опилок. На ведро сухой смеси добавьте 15—20 г сульфата аммония, 17—25 г суперфосфата, 6—10 г сульфата калия и 30—40 г золы или извести-пушонки. Все тщательно перемешайте, затем залейте в парник или ящик слоем 56— см. В ящик предварительно постелите пленку. Когда смесь подсохнет, нарежьте ее ножом в продольном или поперечном направлении по размеру горшка.

Можно использовать в качестве горшков молочные пакеты, заполненные питательной смесью, или сделать их из 2—3 слоев газеты по размеру болванки. Рецептов для изготовления питательной смеси очень много, обычно ее делают из имеющихся материалов.