По каким признакам можно определить, что яблони плохо перезимовали?

Признаки бывают разные. Подмерзание яблони, например, проявляется в виде солнечных и солнечно-морозных ожогов коры: появляются морозобойные трещины на штамбе; тонкие побеги и веточки подмерзают и усыхают.

Ослабленные плохой перезимовкой (оттепели чередуются с морозами, а на исходе зимы крепкие ночные морозы сменяются днем сильным прогревом коры мартовским солнцем) деревья поражаются цитоспорозом, или инфекционным усыханием.

Засыхают резко ограниченные участки коры или целые ветви и тонкие веточки с образованием на них заметных вместилищ спор гриба в виде черных шероховатых точек, разбросанных по ткани как «гусиная кожа».

Вначале на коре появляются красно-коричневые или желто-бурые вдавленные пятна неправильной формы. Они постепенно увеличиваются, сливаются, окольцовывают всю ветвь, и она засыхает. На границе больной и здоровой ткани — трещины.