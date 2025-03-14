В почках поселился яблонный цветоед. Как с ним бороться?

Во время набухания почек на штамбы деревьев накладывают клеевые пояса, а жуков стряхивают на подстилку из синтетической пленки, брезента (рано утром при температуре воздуха ниже 10 градусов).

Опавших жуков сметают в воду с добавлением керосина. Побуревшие бутоны обрывают вручную, пока в них находятся личинки. Перед цветением яблони опрыскивают 0,1%-ным анометрином-Н или 0,6%-ным бензофосфатом.