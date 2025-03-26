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Подарок весны: диетолог Чехонина рассказала, чем полезна черемша и как ее готовить 0

Дом и сад
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Подарок весны: диетолог Чехонина рассказала, чем полезна черемша и как ее готовить

Много слышно о черемше — ее сезон как раз начинается весной. Что это, где растет и чем полезно?

Черемша — дикорастущий лук. У растения белый гладкий черенок и листья, чесночный аромат и сладко-острый вкус. Съедобны и листья, и стебель и луковица.

«Медвежий лук», как еще называют черемшу, содержит много витамина К, который регулирует солевой обмен, и аллицина — соединения с противораковыми свойствами. Врач-диетолог Юлия Чехонина объяснила, что черемша очень важна для иммунитета.

Кроме того, в черемше много витамина А. Он не только делает кожу здоровой и красивой, но и укрепляет наш иммунитет. Витамин участвует в синтезе белых кровяных телец, лейкоцитов, которые обеспечивают защиту организма от инфекций. Тот же аллицин тоже дает антибактериальный эффект, поэтому в межсезонье отказываться от черемши не стоит.

В теории дикий лук можно готовить как угодно, но лучше не подвергать его сильной термической обработке, чтобы сохранить больше полезных веществ. Достаточно промыть, замочить в воде, после — обдать кипятком и добавить в блюда вместо лука или чеснока. Можно использовать растение в начинках для выпечки и в супах, а можно — мариновать как самостоятельную закуску.

Юлия Чехонина добавила, что черемша полезна, но ее лучше не есть в большом количестве при гастрите и язвенных болезнях ЖКТ.

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