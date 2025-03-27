Экзотика на участке: садоводы поделились, как самостоятельно вырастить артишок

Артишок — настоящий деликатес. В рядовых супермаркетах найти продукт, ценящийся в высокой кухне, нереально, да и цены на него пугают. А можно ли вырастить редкий плод самому?

Артишок показывает себя как весьма капризное растение. Вырастить его в средней полосе проблематично, но реально.

Семена сеют в марте. Сначала их замачивают в теплой воде на ночь, затем оставляют на проращивание в теплом месте. Как только пошли корни, артишок перемещают в холодильник.

Проросшие семена рассаживают в емкости, заполненные песком, дерном и перегноем в соотношении 1:1. Рассада до появление первого листа остается в светлом помещении. Важно поддерживать стабильную температуру в 20–25 ℃. С первыми побегами переставьте артишоки в более прохладное место (12–15 ℃.). Окрепшие ростки с 3–4 листьями можно высаживать в почву в мае-июне, когда нет угрозы заморозков. Между саженцами оставляйте промежуток в 45 см.

Опытные садоводы в комментарии изданию «БелНовости» рекомендуют подготовить грядки под артишоки с осени, предварительно удобрив почву суперфосфатом, золой и перегноем. Идеальное место для посадки должно быть защищено от сильных порывов ветра и располагаться не в тени.

Растение любит регулярный и обильный полив, солнечный свет и чистоту. Если постараться, то первый урожай можно ждать на второй год после посадки.