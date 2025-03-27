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Не только кофе, но и яблоки: перечислены фрукты и овощи, провоцирующие мигрень 0

Дом и сад
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Не только кофе, но и яблоки: перечислены фрукты и овощи, провоцирующие мигрень

Головные боли усиливаются не только из-за напитков вроде крепкого чая, кофе или алкоголя. Иногда вполне «полезная» пища усугубляет неприятные симптомы.

Врач Дмитрий Быстров заявил, что при мигренях не следует злоупотрелять некоторыми овощами, фруктами и ягодами. Боли усиливаются из-за продуктов, в которых содержатся дубильные вещества с вяжущим вкусом — танины.

Танины присутствуют в красной фасоли, тыкве и ревене. Также они есть в черноплодной рябине, гранате, винограде, кизиле, клюкве и ежевике. Существуют и более «неочевидные» источники веществ — например, яблоки, груши и айва.

Чтобы оградить себя от последствий, рекомендуется не злоупотреблять данными продуктами при приступах мигрени. Это правило касается не только свежих плодов, но и соков из них — в день можно не более 3 стаканов.

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