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Что эффективнее – мыло или антисептик? 0

Дом и сад
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Что эффективнее – мыло или антисептик?

Чем обрабатывать руки эффективнее – мылом или антисептиком? А может и тем, и другим сразу?

Врач-гигиенист Виктор ТРЕТЬЯКОВ поясняет: мытье рук с мылом под проточной водой эффективнее, чем гель-санитайзер. Мыть руки с мылом нужно не менее 20 секунд. Только в случаях, когда такой возможности нет, можно использовать антисептик или антибактериальные влажные салфетки.

При этом слишком частое использование антисептика может привести к раздражению кожи и повышению ее чувствительности, она становится более уязвимой к инфекциям. Кроме того, частое использование антисептика может привести к тому, что бактерии и вирусы адаптируются и станут невосприимчивыми к его компонентам. Так что с дезинфицирующими средствами для рук перебарщивать не стоит.

Стоит также отметить, что в «Руководстве по гигиене рук в здравоохранении» Всемирной организации здравоохранения не советует использовать мыло и спиртосодержащее средство одновременно.

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