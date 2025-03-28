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Дерматовенеролог рассказала о вреде дешевого шампуня 1

Дом и сад
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Дерматовенеролог рассказала о вреде дешевого шампуня

Ежедневное мытье волос дешевым шампунем может негативно сказываться на их состоянии и состоянии кожи головы из-за высокого pH продуктов. Инна Ильина, доцент кафедры кожных и венерических болезней поделилась рекомендациями по уходу за волосами и предотвращению их истощения.

Многие люди вынуждены мыть голову ежедневно, чтобы волосы выглядели опрятно. Причин для быстрого накапливания грязи может быть несколько: повышенное потоотделение, себорея, привычка трогать волосы и активное использование укладочных средств, отметила эксперт.

Если необходимость ежедневного мытья волос неизбежна, Ильина советует избегать средств с pH выше 7,5-8.

«Мыло не только пересушивает волосы, но и вредит коже головы. Оно разрушает водно-липидную мантию и заставляет сальные железы работать с большей интенсивностью. Как итог, сальность увеличивается, а кутикула, которая покрывает волос снаружи, перестает быть гладкой. От этого волосы теряют блеск, становятся тусклыми, ломкими, спутываются и электризуются, требуя больше времени на укладку», — объяснила врач.

Для выбора подходящего шампуня Ильина рекомендует обращаться к консультантам в аптеке в отделах космецевтики или в магазинах профессиональной косметики.

Также она советует выбирать шампуни с успокаивающими компонентами для кожи головы. Растительные экстракты могут иметь такие свойства. Так, экстракт календулы обладает антисептическим действием, экстракт окопника — противовоспалительным, экстракт овса помогает успокоить чувствительную кожу и восстанавливает поврежденный липидный барьер. Экстракт алтея восстанавливает структуру волос, ромашка и органическое алоэ эффективно уменьшают раздражение и воспаление.

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Комментарии (1)

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    Marija Ivanova
    28-го марта

    bb, ну если копируете новости с русских сайтов, то хотя бы с рублями так не палитесь! всё равно на источник не ссылаетесь, можно и подкорректировать чтоб за ваше сошло.

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