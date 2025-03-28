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Химик раскрыл опасность просроченных косметических кремов 0

Дом и сад
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Химик раскрыл опасность просроченных косметических кремов

Косметические кремы с истекшим сроком годности могут представлять серьезную угрозу для здоровья, предупредил химик А. Дорохов.

По его словам, в состав таких средств входят активные компоненты, стабилизаторы и консерванты, которые обеспечивают их эффективность. Со временем эти вещества начинают разлагаться, из-за чего крем теряет свои свойства и может становиться источником опасных соединений.

Кроме того, в просроченной косметике активно размножаются микробы и грибки. Использование таких средств может привести к развитию экземы, дерматитов и других воспалительных заболеваний кожи.

Отдельное внимание эксперт уделил бензоилпероксиду — компоненту, часто применяемому в кремах от акне. Он обладает антисептическими свойствами, очищает поры и помогает бороться с пигментацией. Однако по мере распада это вещество способно превращаться в бензол — канцероген, который может способствовать развитию тяжелых заболеваний, включая онкологические.

В особо запущенных случаях использование просроченных кремов может не только повредить кожу, но и угрожать жизни, подытожил специалист.

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