И пить, и умываться: диетолог Дюваль рассказала об уникальной пользе березового сока

В конце марта на 2–3 недели начинается сезон березового сока. Если есть возможность его собрать, не упускайте момент: диетолог Анжелика Дюваль объяснила, чем полезен древесный нектар.

Березовый сок содержит много витаминов группы В, С, а также широкий набор микроэлементов, таких как железо, кальций, магний, калий. Напиток полезен для иммунитета, улучшения обмена веществ, укрепления сердца и сосудов. У березового сока хороший мочегонный эффект — это улучшает работу почек и избавляет от отеков.

Но, по словам диетолога, главное в березовом соке — его антиоксидантная насыщенность. Он тонизирует организм, защищает клетки и замедляет их старение.

Сок после сбора хранится всего 48 часов, но его можно заморозить на 3–6 месяцев. Напиток, кстати, рекомендуют не только пить, но и использовать для умывания.

«Березовый сок увлажняет кожу, придает ей свежесть, поддерживает упругость и витаминизирует», — добавила Дюваль.