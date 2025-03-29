Baltijas balss logotype

Как формируют черемуху? 0

Дом и сад
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Как формируют черемуху?

Дерево черемухи нуждается в формировании и регулярной обрезке. Если крону не трогать, то вырастет загущенное, развесистое дерево до 10-12 м высоты.

Черемуху формируют:

либо деревом,
либо многоствольным кустом с 4-5 скелетными ветвями.

Если хотят дерево, штамб оставляют высотой 50-70 см и закладывают первый ярус кроны из 3-4 наиболее сильных, равномерно размещенных вокруг ствола веток. Угол отхождения этих веток от проводника 50-70 градусов. Остальные ветки вырезают на кольцо.

Второй ярус закладывают из 2-4 ветвей на расстоянии 45-50 см от первого. В последующие годы закладывают еще один-два яруса из двух-трех ветвей.

У взрослых деревьев крону ограничивают в высоту, поддерживая ее в пределах 3,5-4 м. Кроне не дают загущаться, при необходимости прореживают, проводят санитарную oбрезку.

Наиболее длинные сильные ветки укорачивают на боковое разветвление (обрезка на перевод), чаще направленное вниз, что сдерживает рост дерева в высоту. Срезы замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе.

Если выращивают многоствольные кусты, то в этом случае каждый ствол обрезают как часть всего дерева. На протяжении лета удаляют корневые отпрыски и корневую поросль.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Почему огурцы иногда горчат?
Почему огурцы иногда горчат?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Весенняя защита яблони от вредителей
Весенняя защита яблони от вредителей
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео