Как формируют черемуху?

Дерево черемухи нуждается в формировании и регулярной обрезке. Если крону не трогать, то вырастет загущенное, развесистое дерево до 10-12 м высоты.

Черемуху формируют:

либо деревом, либо многоствольным кустом с 4-5 скелетными ветвями.

Если хотят дерево, штамб оставляют высотой 50-70 см и закладывают первый ярус кроны из 3-4 наиболее сильных, равномерно размещенных вокруг ствола веток. Угол отхождения этих веток от проводника 50-70 градусов. Остальные ветки вырезают на кольцо.

Второй ярус закладывают из 2-4 ветвей на расстоянии 45-50 см от первого. В последующие годы закладывают еще один-два яруса из двух-трех ветвей.

У взрослых деревьев крону ограничивают в высоту, поддерживая ее в пределах 3,5-4 м. Кроне не дают загущаться, при необходимости прореживают, проводят санитарную oбрезку.

Наиболее длинные сильные ветки укорачивают на боковое разветвление (обрезка на перевод), чаще направленное вниз, что сдерживает рост дерева в высоту. Срезы замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе.

Если выращивают многоствольные кусты, то в этом случае каждый ствол обрезают как часть всего дерева. На протяжении лета удаляют корневые отпрыски и корневую поросль.