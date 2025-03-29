Baltijas balss logotype

Не вредно ли долго пользоваться одним куском мыла? 0

Дом и сад
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Не вредно ли долго пользоваться одним куском мыла?
ФОТО: pixabay

Не вредно ли долго пользоваться одним куском мыла? Не собираются ли там вредные бактерии?

Нет, не вредно, пояснила помощник врача-гигиениста Юлия МАСЮКЕВИЧ.

Мыло само по себе не является благоприятной средой для размножения бактерий. Его щелочная среда и поверхностно-активные вещества препятствуют их росту. Кроме того, при использовании мыло смывается водой, что помогает удалить загрязнения и микроорганизмы с его поверхности.

В домашних условиях, если мыло находится в чистом и сухом месте, используется одним человеком или семьей – риск минимален. Чтобы избежать накопления бактерий на мыле, старайтесь не оставлять его в воде и храните его так, чтобы оно могло высохнуть между применениями.

Если же мыло хранится в сыром месте (например, в поддоне с водой), то на нем могут скапливаться бактерии. Это особенно актуально для общественных мест, где мылом пользуются много людей.

Эксперт уточнила, если вы беспокоитесь о личной гигиене, можно использовать жидкое мыло с дозатором, которое меньше контактирует с окружающей средой.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Почему огурцы иногда горчат?
Почему огурцы иногда горчат?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Весенняя защита яблони от вредителей
Весенняя защита яблони от вредителей
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео