Не вредно ли долго пользоваться одним куском мыла? Не собираются ли там вредные бактерии?

Нет, не вредно, пояснила помощник врача-гигиениста Юлия МАСЮКЕВИЧ.

Мыло само по себе не является благоприятной средой для размножения бактерий. Его щелочная среда и поверхностно-активные вещества препятствуют их росту. Кроме того, при использовании мыло смывается водой, что помогает удалить загрязнения и микроорганизмы с его поверхности.

В домашних условиях, если мыло находится в чистом и сухом месте, используется одним человеком или семьей – риск минимален. Чтобы избежать накопления бактерий на мыле, старайтесь не оставлять его в воде и храните его так, чтобы оно могло высохнуть между применениями.

Если же мыло хранится в сыром месте (например, в поддоне с водой), то на нем могут скапливаться бактерии. Это особенно актуально для общественных мест, где мылом пользуются много людей.

Эксперт уточнила, если вы беспокоитесь о личной гигиене, можно использовать жидкое мыло с дозатором, которое меньше контактирует с окружающей средой.