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Почему в пустых раковинах чудится шум океана? 0

Дом и сад
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Почему в пустых раковинах чудится шум океана?

Когда мы подносим пустую морскую раковину к уху, нам кажется, что мы слышим звук ветра и волн. Однако это не совсем так. По словам Тревора Кокса, профессора акустической инженерии, на самом деле мы воспринимаем окружающий фоновый шум, который усиливается благодаря форме ракушки.

Эндрю Кинг, директор Центра интегративной нейронауки Оксфорда, объясняет, что жесткие поверхности ракушки отражают звуковые волны, создавая эффект резонатора. Это усиливает определенные частоты звука, делая их более громкими.

Размер и форма ракушки влияют на то, какие именно частоты мы слышим. Интересно, что аналогичный эффект можно получить с помощью чашки или даже сложенных ладоней. Важно отметить, что для этого нужен фоновый шум; в безэховой камере, где звуки отсутствуют, вы ничего не услышите.

Таким образом, когда вы «слушаете ракушку» на пляже, вы действительно слышите шум моря, но через призму усиленного фонового звука.

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